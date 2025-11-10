Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Fatehpur Love Affair: गांव के युवक से था प्रेम प्रसंग, परिवार ने विरोध किया तो युवती ने दे दी जान

    By Akhilesh Umrao Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक युवती ने प्रेम प्रसंग में असफल होने पर आत्महत्या कर ली। युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। परिवार के विरोध के चलते युवती तनाव में थी और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिंदकी। फतेहपुर के बिंदकी में प्रेम प्रसंग में युवती ने जान दे दी। युवती ने दुपट्टे के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तब स्वजन ने शव को फंदे से नीचे उतरा। स्वजन कुछ भी बताने में अनभिज्ञता जता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    कोतवाली के एक गांव में रहने वाली युवती का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी स्वजन काे हो गई। जिससे स्वजन ने पुत्री को डांटा और उससे कई दिनों से नाराज चल रहे थे। इस बात से युवती क्षुब्ध हो गई। युवती के पिता ने गांव ही किराने की दुकान खोल रखी है। युवती ने दुकान के पीछे बनी कोठरी में सोमवार सुबह पंखे के हुक पर दुपट्टे का फंदा बना लटककर जान दे दी।

     

    युवती के पिता जब दुकान का कोठरी में रखा सामान निकालने पहुंचे तो उसे फंदे से लटकता देखकर बेहाल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को फंदे से नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खजुहा चौकी प्रभारी बृजेंद्र माथुर ने बताया कि ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने जान दी है लेकिन स्वजन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रहे हैं, जांच की जा रही है।

     

     

    इधर, कानपुर में किराना दुकानदार ने अवसाद में फंदा लगा दी जान


    आदर्श नगर निवासी 48 वर्षीय किराना दुकानदार आशीष अवस्थी ने चादर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बड़े भाई पंकज अवस्थी ने बताया कि बीते सात साल से आशीष अवसाद में थे और उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार दोपहर उनकी पत्नी रीना और बच्चे छवि, नित्या व अवि कहीं गए थे। इसी दौरान उन्होंने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। बर्रा थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।