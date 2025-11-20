फतेहपुर में हत्या! भैंसा चोरी के आरोप में भागे मजदूर का मिला शव, गले में अंगौछे का लगा था फंदा
फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के आरोप में भागे मजदूर बाबूलाल रैदास का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक के गले में फंदा था और हाथ बंधे हुए थे। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन दुश्मनी से इनकार किया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। भैंस चोरी के आरोप में घर से चार दिन पूर्व रविवार को गाजीपुर थाने के मोहम्मदपुर स्थित घर से भागे 40 वर्षीय मजदूर बाबूलाल रैदास का शव गांव किनारे कटहल पेड़ के नीचे पड़ा मिला। जिसके गले में अंगौछ़े का फंदा लगा था और दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। गले में चोट के निशान के साथ कान से खून का रिसाव था।
दिवंगत की पत्नी सुनीता देवी ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है लेकिन किसी से कोई दुश्मनी व रंजिश की बात नहीं बताई। जबकि हत्या व आत्महत्या के बीच उलझी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस, दिवंगत के एक पारिवारिक मामा समेत दो संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
