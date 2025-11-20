फतेहपुर में हत्या! भैंसा चोरी के आरोप में भागे मजदूर का मिला शव, गले में अंगौछे का लगा था फंदा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। भैंस चोरी के आरोप में घर से चार दिन पूर्व रविवार को गाजीपुर थाने के मोहम्मदपुर स्थित घर से भागे 40 वर्षीय मजदूर बाबूलाल रैदास का शव गांव किनारे कटहल पेड़ के नीचे पड़ा मिला। जिसके गले में अंगौछ़े का फंदा लगा था और दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। गले में चोट के निशान के साथ कान से खून का रिसाव था।