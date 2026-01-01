संतान न होने पर पति ने 21 साल बाद रचाई मंदिर में दूसरी शादी, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। संतान न होने के चलते पति ने 21 साल बाद मंदिर में दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी को जानकारी होने पर उसने विरोध किया तो पति और सास ने उसकी पिटाई की। प्रताड़ना सहते हुए उसने वीडियो साक्ष्य हाथ लगने पर तहरीर देकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

सदर कोतवाली के दक्षिणी शांतीनगर निवासी गीता देवी पत्नी अजय सिंह का कहना है कि उसकी शादी हिंदू रीतिरिवाज के संग 8 अप्रैल 2004 को हुई थी। दंपती के संसर्ग से एक बार संतान हुई लेकिन अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद से संतान नहीं हुई।

पति ने चोरी चुपके से बांदा जिले की एक महिला के संग शादी रचाने का षड़यंत्र रचा। उसकी पिटाई करने का सिलसिला शुरू कर जिसमें पति का साथ सास भी देती रही। एक दिन दोनों ने उसकी पिटाई तो उसकी आंख पर गंभीर चोट आई।

उधर पति ने बांदा जिले की उस दूसरी महिला से मंदिर में चोरी चुपके साथ कर ली। उसे अलग मकान में रख दिया। पति लतीफपुर-हसनपुर में जनसेवा केंद्र भी चलाते हैं और वहीं पर खेत खलिहान है जबकि उसे शांतीनगर में रखते हैं।