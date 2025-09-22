Language
    रेशमा की हत्या का आरोपित पति साथी के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, चमड़ा फैक्ट्री में मिली थी लाश

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:55 AM (IST)

    फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर एक बंद चमड़ा फैक्ट्री में 15 सितंबर को रेशमा नामक महिला का जला हुआ शव मिला था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पति दीपू पासी और उसके साथी सनी यादव को आरोपी पाया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। भागने के प्रयास में दीपू पासी ने पुलिस पर फायरिंग की।

    रेशमा की हत्यारोपित पति साथी सहित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे ओंग थाने के रानीपुर गांव के पास बंद पड़ी चमड़ा फैक्ट्री में 15 सितंबर को महिला का जला हुआ शव मिला था। महिला की पहचान जनपद कानपुर थाना महाराजपुर के गंगागंज की रहने वाली रेशमा के रूप में की गई थी।

    पुलिस ने घटना का राजफाश कर महिला की हत्या में शामिल उसके पति व साथी की पहचान की थी। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। रविवार की रात खानपुर बड़ाहार रोड पर बाइक से महिला के हत्यारोपित पति दीपू पासी व उसके साथी सनी यादव के जाने की खबर मिली।

    भागते वक्त फिसल गई बाइक

    इस पर पुलिस ने दोनों को घेर लिया। बाइक भागने के प्रयास में बाइक फिसली और गिर गए। पुलिस को देखकर दिवंगत महिला के हत्यारोपित पति दीपू पासी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई जो दीपू पासी के बाएं पैर में लगी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को घेरकर पकड़ लिया।