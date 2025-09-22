रेशमा की हत्या का आरोपित पति साथी के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, चमड़ा फैक्ट्री में मिली थी लाश

फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर एक बंद चमड़ा फैक्ट्री में 15 सितंबर को रेशमा नामक महिला का जला हुआ शव मिला था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पति दीपू पासी और उसके साथी सनी यादव को आरोपी पाया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। भागने के प्रयास में दीपू पासी ने पुलिस पर फायरिंग की।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे ओंग थाने के रानीपुर गांव के पास बंद पड़ी चमड़ा फैक्ट्री में 15 सितंबर को महिला का जला हुआ शव मिला था। महिला की पहचान जनपद कानपुर थाना महाराजपुर के गंगागंज की रहने वाली रेशमा के रूप में की गई थी।

पुलिस ने घटना का राजफाश कर महिला की हत्या में शामिल उसके पति व साथी की पहचान की थी। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। रविवार की रात खानपुर बड़ाहार रोड पर बाइक से महिला के हत्यारोपित पति दीपू पासी व उसके साथी सनी यादव के जाने की खबर मिली।