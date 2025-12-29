Language
    फतेहपुर में दादा की डंडे से हत्या करने वाला पोता गिरफ्तार, खेत के विवाद में पीट-पीटकर मार डाला था

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    फतेहपुर में पुलिस ने एक महीने बाद उस पौत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक बीघा खेत का बैनामा न करने पर अपने 85 वर्षीय बाबा छत्रपाल सिंह नोनिया की डं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बाबा की हत्या कर भागे पौत्र को पुलिस ने एक माह बाद धर दबोचा । हत्थे चढ़े पौत्र ने पुलिस के समक्ष पूछताछ में बताया कि एक बीघा खेत बैनामा न करने पर गुस्सा होकर उसने बाबा के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया था।

    जिससे उसकी मौत हो गई। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद किया और हत्यारोपित को भेज दिया।

    बता दें कि हुसेनगंज थाने के बैरमपुर मजरे कठेरवा गांव में रहने वाले 85 वर्षीय छत्रपाल सिंह नोनिया के चार बीघे खेत हैं। जिसमें से एक बीघा खेत का बैनामा इनका पौत्र धर्मेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह अपने नाम कराना चाहता था।

    बीते 14 नवंबर को पौत्र नशे में घर आया और बाबा से खेत बैनामा करने को कहा जिस पर बाबा ने मना कर दिया। इतने में ही पौत्र धर्मेंद्र, डंडा उठाकर बाबा के सिर पर प्रहार कर भाग निकला था जिससे घायल बाबा छत्रपाल की इलाज दौरान मौत हो ई थी।

    दिवंगत के बेटे रामसिंह ने हत्यारोपित बेटे धर्मेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया है। एसओ आलोक पांडेय ने बताया कि सोमवार को हत्यारोपित धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।