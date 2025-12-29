फतेहपुर में दादा की डंडे से हत्या करने वाला पोता गिरफ्तार, खेत के विवाद में पीट-पीटकर मार डाला था

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बाबा की हत्या कर भागे पौत्र को पुलिस ने एक माह बाद धर दबोचा । हत्थे चढ़े पौत्र ने पुलिस के समक्ष पूछताछ में बताया कि एक बीघा खेत बैनामा न करने पर गुस्सा होकर उसने बाबा के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया था।

जिससे उसकी मौत हो गई। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद किया और हत्यारोपित को भेज दिया। बता दें कि हुसेनगंज थाने के बैरमपुर मजरे कठेरवा गांव में रहने वाले 85 वर्षीय छत्रपाल सिंह नोनिया के चार बीघे खेत हैं। जिसमें से एक बीघा खेत का बैनामा इनका पौत्र धर्मेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह अपने नाम कराना चाहता था।

बीते 14 नवंबर को पौत्र नशे में घर आया और बाबा से खेत बैनामा करने को कहा जिस पर बाबा ने मना कर दिया। इतने में ही पौत्र धर्मेंद्र, डंडा उठाकर बाबा के सिर पर प्रहार कर भाग निकला था जिससे घायल बाबा छत्रपाल की इलाज दौरान मौत हो ई थी।