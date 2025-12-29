फतेहपुर में घने कोहरे के कारण महानंदा और नार्थईस्ट ट्रेनें रद, कई ट्रेनें रहीं विलंब

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोहरे की वजह से सोमवार को डाउन महानंदा व अप नार्थईस्ट निरस्त रही जबकि अप व डाउन की अधिकतर गाड़ियां दो से पांच घंटे तक लेटलतीफ रहीं।

जिससे यात्री परेशान रहे। दूर दराज सफर करने वाले यात्री प्लेटफार्म पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करते रहे। दोपहर बाद गुनगुनी धूप निकली, इसके बावजूद स्टेशन में सन्नाटा पसरा रहा।



सोमवार को कोहरे की वजह से बीकानेर-जयपुर, बीकानेर- हावड़ा, कालिंदी, जम्मू मेल, महानंदा, नेताजी एक्सप्रेस, नंदनकानन, प्रयागराज स्पेशल आदि गाड़ियों दो घंटे से लेकर पांच घंटे तक विलंब रही, जिससे लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर ही बैठे बैठे ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।