फतेहपुर में घने कोहरे के कारण महानंदा और नार्थईस्ट ट्रेनें रद, कई ट्रेनें रहीं विलंब
फतेहपुर में कोहरे के कारण सोमवार को महानंदा और नार्थईस्ट ट्रेनें रद्द रहीं, जबकि कई अन्य गाड़ियाँ दो से पाँच घंटे देरी से चलीं। यात्रियों को प्लेटफार् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोहरे की वजह से सोमवार को डाउन महानंदा व अप नार्थईस्ट निरस्त रही जबकि अप व डाउन की अधिकतर गाड़ियां दो से पांच घंटे तक लेटलतीफ रहीं।
जिससे यात्री परेशान रहे। दूर दराज सफर करने वाले यात्री प्लेटफार्म पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करते रहे। दोपहर बाद गुनगुनी धूप निकली, इसके बावजूद स्टेशन में सन्नाटा पसरा रहा।
सोमवार को कोहरे की वजह से बीकानेर-जयपुर, बीकानेर- हावड़ा, कालिंदी, जम्मू मेल, महानंदा, नेताजी एक्सप्रेस, नंदनकानन, प्रयागराज स्पेशल आदि गाड़ियों दो घंटे से लेकर पांच घंटे तक विलंब रही, जिससे लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर ही बैठे बैठे ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।
वहीं पड़ोसी जिले जाने वाले अधिकतर यात्रियों के निजी साधन व बस से चले जाने की वजह से स्टेशन में सन्नाटा पसरा रहा। स्टेशन अधीक्षक जयनाथ यादव ने बताया कि कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है। इसलिए ट्रेन लेटलतीफ चल रही हैं।
