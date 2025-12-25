Language
    बिजली कर्मी बताकर उपभोक्ता से हड़पे 18 हजार, पैसे वापस मांगने पर लाठी-डंडों से पीटा; 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज

    By Anoop Kumar Tiwari Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    फतेहपुर में बिजली कर्मी बताकर एक उपभोक्ता से 18 हजार रुपये हड़पने और पैसे वापस मांगने पर लाठी-डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना में सात लोग ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बिजली कर्मी बताकर बिल सुधार कराने के नाम पर उपभोक्ता से 18 हजार रुपये हड़प लिए। पैसा वापस मांगने में लाठी, डंडों से उपभोक्ता पर हमला करने वाले सात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    वर्मा चौराहा की सुंदर नगर कॉलोनी के रहने वाले संदीप केशरवानी ने कोतवाली पुलिस को बताया कि बिल सुधार के नाम पर सुमित, बब्लू निवासी अमरजई ने खुद को बिजली कर्मी बताकर 18 हजार रुपये की रिश्वत वर्ष 2017 में ली थी।

    बिजली बिल का संशोधन नहीं होने पर 22 दिसंबर को लाला बाजार पैसे देने के लिए बुलाया तो वहां पर पहुंचा। इसके बाद वहां पहले से मौजूद उनके साथी अनिल, आकाश, गणराज, रणधीर और ओपी मौर्य ने लाठी-डंडों से हमला बोल दिया।

    घटनास्थल से आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। कोतवाल तारकेश्वर राय ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

