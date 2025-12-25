बिजली कर्मी बताकर उपभोक्ता से हड़पे 18 हजार, पैसे वापस मांगने पर लाठी-डंडों से पीटा; 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बिजली कर्मी बताकर बिल सुधार कराने के नाम पर उपभोक्ता से 18 हजार रुपये हड़प लिए। पैसा वापस मांगने में लाठी, डंडों से उपभोक्ता पर हमला करने वाले सात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

वर्मा चौराहा की सुंदर नगर कॉलोनी के रहने वाले संदीप केशरवानी ने कोतवाली पुलिस को बताया कि बिल सुधार के नाम पर सुमित, बब्लू निवासी अमरजई ने खुद को बिजली कर्मी बताकर 18 हजार रुपये की रिश्वत वर्ष 2017 में ली थी।