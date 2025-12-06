फतेहपुर में जिला पंचायत सदस्य के भाई ने हिंदू युवती से किया दुष्कर्म, मतांतरण की आशंका

संवाद सूत्र, बहुआ (फतेहपुर)। हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर एक जिला पंचायत सदस्य का भाई अगवा कर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद गांव किनारे पीड़िता को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। उधर चर्चा है कि आरोपित ने पीड़िता पर मतांतरण का प्रयास हुआ लेकिन पुलिस इससे इन्कार कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



ललौली थाने के एक गांव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि वह जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद सलमान निवासी ललौली की कोयला भट्टी में मजदूरी करती है। कोयला भट्ठी की देखरेख इनका भाई मो. नावेद करता है। चार दिन पूर्व मो. नावेद उसे शादी का झांसा देकर अगवा कर फतेहपुर शहर ले आया। इसके बाद उसे एक कमरे में इंस्पेक्टर समशेर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपित मो. नावेद पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व बयान लिए जा रहे हैं।बयान में पीड़िता ने मतांतरण के प्रयास जैसे आरोप को गलत बताया है।

इधर, कानपुर देहात में दुष्कर्म मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार डेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से आरोपित युवक ने दुष्कर्म किया था, जिस पर स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने कौरवा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया।