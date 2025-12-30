Language
    फतेहपुर में 51.50 करोड़ से होंगे विकास कार्य, अधूरे कामों के लिए दो करोड़ और मिले

    By Vinod Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    फतेहपुर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में नए वित्तीय वर्ष के लिए 51.50 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दो करोड़ रुप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक मंगलवार को मीटिंग हाल में संपन्न हुई। नए वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए 51.50 करोड़ की पूंजी स्वीकृत करते हुए सदस्यों से काम के प्रस्ताव मांगे गये साथ ही तय हुआ इसी पूंजी से पेंशन, वेतन व अन्य खर्च भी किए जाएंगे।

    मौजूदा समय में 290 काम हो रहे हैं जिसमें 30 से अधिक काम अधूरे हैं और बजट का अभाव है। ऐसे में इन कामों को पूरा करने के लिए दो करोड़ रुपये और पास कर अधूरे कामों को पूरा करने का प्रस्ताव पास किया।

    जिला पंचायत में मुख्य रूप से खनिज परिवहन शुल्क बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिसे बोर्ड ने सहमति दी। वहीं आइजीआरएस, नियम-51 में विधानसभा में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर में होने वाले काम, याचिका समिति की संस्तुति पर होने वाले कामों को सदन ने नकार दिया।

    सदस्यों की सहमति पर अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों को निधि मिलती है, यह काम उससे कराए जाएं। सदन में मौजूद सदस्यों ने गांवों में सफाई कर्मी की उपस्थिति, परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, बिजली विभाग में बिजली बिलों में हो रहे खेल, नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने, धान खरीद में किसानों को परेशानी और कृषि यंत्रों के अनुदान में लाभ के लिए चक्कर लगाने के मामलों पर अफसरों से जवाब मांगा गया और सुधार कराने की बात हुई।

    बैठक दौरान पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। इससे पहले सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, विधायक कृष्णा पासवान, विकास गुप्ता, जय कुमार जैकी का भव्य स्वागत किया गया। बैठक का संचालन अपरमुख्य अधिकारी ज्ञानधन सिंह ने किया।

    इस मौके पर मुख्य रुप परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास शेषमणि, डीपीआरओ उपेंद्र सिंह, जिला पंचायत के कार्यधिकारी नीरज सिंह, वित्तीय परामर्श दाता होरीलाल व प्रशासनिक अधिकारी सुदेश सिंह टीटू समेत अन्य मौजूद रहे।

    बैठक में यह रहे अनुपस्थिति

    जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत वार्ड सनगांव की सदस्य मंजू देवी, मौहार की प्रीती सिंह, देवमई के शानू, अकरबरपुर-नसीरपुर के अमरीश, मंडरांव की सुमन देवी, विजयीपुर की आरती देवी, गढ़ा के हिमांशु त्रिपाठी, मौ. गौती के महमूद अहमद, सिजौली की माधुरी देवी व ललौली के सलमान अनुपस्थित रहे।

    रिंकू ने उठाई क्षेत्र विकास की आवाज

    जमरांवा वार्ड के जिपंचायत सदस्य अजय सिंह रिंकू ने अपने वार्ड में समदासहोदर गांव से सीर इब्राहिमपुर, नरौली से रामपुर के समीप बरसाती नाला में पुलिया निर्माण, चंदेलनपुरवा में सीसी मार्ग, और दस गांवों में 10 केवीए के ट्रांसफार्मरों की क्षमता 25 करने की आवाज बुलंद की।

    खनिज परिवहन शुल्क में यह तय हुआ

    वाहन का नाम पहले (दर) अब (नई दर)
    पशु गाड़ी 10 रुपये 20 रुपये
    मानव चलित नाव 40 रुपये 50 रुपये
    मशीन नाव कोई नहीं 100 रुपये
    ट्रैक्टर ट्राली दो पहिया 100 रुपये 100 रुपये
    ट्रैक्टर ट्राली चार पहिया कोई नहीं 200 रुपये

    (नोट- पहले छह से 18 चक्का तक 400 रुपये शुल्क था, लेकिन अब छह चक्का तक 400 रुपये और 10 चक्के से 18 चक्के तक 500 रुपये और 18 चक्के के ऊपर वाले ट्रक डंपर पर 600 रुपये खनिज परिवहन शुल्क तय किया गया है।)