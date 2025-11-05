फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा के बाहर पूजा-अर्चना, जलाए दीपक
फतेहपुर के आबूनगर में मंदिर-मकबरा विवाद कोर्ट में है। कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाओं के एक समूह ने विवादित स्थल के बाहर दीपक जलाकर पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने पुलिस बैरिकेड्स के सामने ही आरती की और सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ा। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के आबूनगर नई बस्ती स्थिति मंदिर-मकबरा विवाद फिलहाल सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में है। वर्तमान में विवादित स्थल पर अस्थाई पुलिस चौकी बन चुकी है और पुलिस का पहरा है। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर स्थानीय महिलाओं का जत्था शाम करीब साढ़े सात बजे मंदिर-मकबरा के सामने पहुंचा।
पुलिस बैरीकेट्स के सामने दीपक जलाए और ताली बजाकर आरती गायन किया। महिलाओं ने पुलिस का सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ा। सीओ सिटी गौरव शर्मा व कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय पहुंच गए और सुरक्षा का मुआयना किया।
