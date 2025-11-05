फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा के बाहर पूजा-अर्चना, जलाए दीपक

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के आबूनगर नई बस्ती स्थिति मंदिर-मकबरा विवाद फिलहाल सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में है। वर्तमान में विवादित स्थल पर अस्थाई पुलिस चौकी बन चुकी है और पुलिस का पहरा है। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर स्थानीय महिलाओं का जत्था शाम करीब साढ़े सात बजे मंदिर-मकबरा के सामने पहुंचा।