Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर में विवादित मंदिर-मकबरा के बाहर पूजा-अर्चना, जलाए दीपक

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    फतेहपुर के आबूनगर में मंदिर-मकबरा विवाद कोर्ट में है। कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाओं के एक समूह ने विवादित स्थल के बाहर दीपक जलाकर पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने पुलिस बैरिकेड्स के सामने ही आरती की और सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ा। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    विवाद मंदिर-मकबरा के बार दीप जलाकर आरती करते श्रद्धालु। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर के आबूनगर नई बस्ती स्थिति मंदिर-मकबरा विवाद फिलहाल सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में है। वर्तमान में विवादित स्थल पर अस्थाई पुलिस चौकी बन चुकी है और पुलिस का पहरा है। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर स्थानीय महिलाओं का जत्था शाम करीब साढ़े सात बजे मंदिर-मकबरा के सामने पहुंचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस बैरीकेट्स के सामने दीपक जलाए और ताली बजाकर आरती गायन किया। महिलाओं ने पुलिस का सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ा। सीओ सिटी गौरव शर्मा व कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय पहुंच गए और सुरक्षा का मुआयना किया।