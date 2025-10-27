फतेहपुर का डलमऊ मार्ग छह घंटे जाम, अनियंत्रित होकर खंती में उतर गया था डंपर का अगला हिस्सा
फतेहपुर में डलमऊ मार्ग पर एक डंपर अनियंत्रित होकर खंती में उतर गया, जिससे छह घंटे तक जाम लगा रहा। यात्रियों को भारी परेशानी हुई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से डंपर को निकाला, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
संवाद सूत्र, जागरण, हुसेनगंज(फतेहपुर)। असनी पुल बंद होने की वजह से डलमऊ मार्ग पर कैथपुरवा बिजली पावर हाउस के समीप सोमवार भोर पहर चार बजे एक खाली डंपर अनियंत्रित होकर खंती में उतर गया जिसका पिछला हिस्सा रोड पर रह गया। रोड पर पिछला हिस्सा होने की वजह से सुबह पांच बजे से 11 बजे तक करीब 10 किलोमीटर तक ओवरलोड वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। जाम में स्कूली छात्र व कार सवार भी फंसे रहे। सूचना पर पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची और खंती में उतरे डंपर को किनारे कराया, तब जाकर जाम में फंसे वाहनों का आवागमन धीरे-धीरे शुरू हो सका।
बता दें कि असनी गंगा पुल क्षतिग्रस्त होने से चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लखनऊ और लालगंज आवागमन करने वाले वाहन डलमऊ पुल से ही निकाले जा रहे हैं। सिंगल मार्ग होने की वजह से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। शुक्रवार को भोर पहर चार बजे लालगंज से फतेहपुर-बांदा जा रहा खाली डंपर अनियंत्रित होकर कैथपुरवा के समीप खंती में उतर गया जबकि केबिन का पिछला हिस्सा सड़क पर ही था। जिससे एक घंटे बाद जाम लग गया। हालत ये थी कि सातमील से हुसेनगंज थाने तक करीब दस किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। ग्रामीणों का अनुमान है कि चालक को नींद की झपकी आने से डंपर खंती में उतरा और चालक भाग निकला। ओवरलोड वाहनों की वजह से रोड भी उखड़ना शुरू हो गई है।
इंस्पेक्टर आलोक पांडेय ने बताया कि जेसीबी बुलवाकर खंती में उतरे खाली डंपर को किनारे कराकर यातायात बहाल करा दिया गया है। अनुमान है कि चालक को झपकी आने से डंपर खंती में उतर गया, चालक फरार हो गया है।
असनी पुल बंद होने से जाम की समस्या
ग्रामीण जीतू सिंह, साजन गुप्ता, विशाल लोधी, मोहन पाल, प्रदीप, मनीष साहू आदि ने बताया कि असनी पुल बंद होने से जाम की समस्या बनी हुई है। आए दिन ट्रकों के खराब होने से जाम लगता है, जिससे स्कूली छात्र, एंबुलेंस, दो पहिया वाहन सवार व वीआइपी वर्ग को जाम की परेशानी उठानी पड़ रही है। रोड से हजारों की संख्या में ओवरलोड वाहन निकल रहे है जबकि सड़क की क्षमता इतने वाहनों के आवाजाही की नहीं है, इससे धीरे धीरे रोड भी क्षतिग्रस्त हो रही है।
