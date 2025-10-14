Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर में बाल-बाल टला हादसा: बाइक सवार को बचाने में पलटा अनियंत्रित टेंपो, 11 यात्री घायल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक अनियंत्रित टेंपो पलटने से 11 यात्री घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब टेंपो चालक ने एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जहानाबाद से सवारियां लेकर बिंदकी जा रही टेंपोखजुहा कस्बे में पेट्रोलपंप के पास बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर बीच सड़क पलट गई। टेंपो में सवार 11 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इसमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     जहानाबाद से बिंदकी चलने वाली टेंपो मंगलवार सुबह 10:30 बजे जहानाबाद से 11 सवारियां लेकर बिंदकी के लिए निकली था। बिंदकीबकेवर मार्ग में टेपों जैसे ही पेट्रोलपंप के सामने आई अचानक पेट्रोलपंप से निकला बाइक सवार टेपों के सामने आ गया।

     चालक ने बाइक सवार को बचाने के लिए ब्रेक लगाई तो तेज रफ्तार टेंपो अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई। टेंपो सवारों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग मदद को दौड़कर पहुंचे। टेंपो सवार कस्बा जहानाबाद निवासी राम आसरे उनकी पत्नी जय देवी, बकेवर थाने के मथुरापुर निवासी बनेश उसका भाई दिनेश, कोतवाली बिंदकी के बसंतीखेड़ा गांव निवासी भोली, थाना चांदपुर के मेढ़ापाटी के प्रदीप की पुत्री नेहा, जनपद कानपुर थाना साढ़ के पासीखेड़ा निवासी श्रीराम व उनकी पत्नी राधा,थानाबिधनू के अटवामिर्जापुर निवासी सुलखान सिंह यादव व उनकी पत्नी सुमन टेपों के अंदर फंस गई।

    यह भी पढ़ें- संपत्ति को लेकर सिपाही ने पिता को ईंट से कूचकर मार डाला, बचाव में आए भाई पर भी किया हमला

    आसपास मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे। टेंपो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर खजुहा पुलिस एंबुलेंस भी पहुंच गई। घायलों को टेंपो से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी लाए। यहां पर सभी का इलाज चल रहा है।

     घायलों में राम आसरे उनकी पत्नी जय देवी व बनेस व उसके भाई दिनेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। टेंपो चालक मौके से फरार हो गया है। कोतवाली प्रभारी लान सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। जहां इलाज चल रहा है।