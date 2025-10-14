फतेहपुर में बाल-बाल टला हादसा: बाइक सवार को बचाने में पलटा अनियंत्रित टेंपो, 11 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जहानाबाद से सवारियां लेकर बिंदकी जा रही टेंपोखजुहा कस्बे में पेट्रोलपंप के पास बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर बीच सड़क पलट गई। टेंपो में सवार 11 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इसमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जहानाबाद से बिंदकी चलने वाली टेंपो मंगलवार सुबह 10:30 बजे जहानाबाद से 11 सवारियां लेकर बिंदकी के लिए निकली था। बिंदकीबकेवर मार्ग में टेपों जैसे ही पेट्रोलपंप के सामने आई अचानक पेट्रोलपंप से निकला बाइक सवार टेपों के सामने आ गया।