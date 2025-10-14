फतेहपुर में बाल-बाल टला हादसा: बाइक सवार को बचाने में पलटा अनियंत्रित टेंपो, 11 यात्री घायल
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक अनियंत्रित टेंपो पलटने से 11 यात्री घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब टेंपो चालक ने एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जहानाबाद से सवारियां लेकर बिंदकी जा रही टेंपोखजुहा कस्बे में पेट्रोलपंप के पास बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर बीच सड़क पलट गई। टेंपो में सवार 11 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इसमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जहानाबाद से बिंदकी चलने वाली टेंपो मंगलवार सुबह 10:30 बजे जहानाबाद से 11 सवारियां लेकर बिंदकी के लिए निकली था। बिंदकीबकेवर मार्ग में टेपों जैसे ही पेट्रोलपंप के सामने आई अचानक पेट्रोलपंप से निकला बाइक सवार टेपों के सामने आ गया।
चालक ने बाइक सवार को बचाने के लिए ब्रेक लगाई तो तेज रफ्तार टेंपो अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई। टेंपो सवारों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग मदद को दौड़कर पहुंचे। टेंपो सवार कस्बा जहानाबाद निवासी राम आसरे उनकी पत्नी जय देवी, बकेवर थाने के मथुरापुर निवासी बनेश उसका भाई दिनेश, कोतवाली बिंदकी के बसंतीखेड़ा गांव निवासी भोली, थाना चांदपुर के मेढ़ापाटी के प्रदीप की पुत्री नेहा, जनपद कानपुर थाना साढ़ के पासीखेड़ा निवासी श्रीराम व उनकी पत्नी राधा,थानाबिधनू के अटवामिर्जापुर निवासी सुलखान सिंह यादव व उनकी पत्नी सुमन टेपों के अंदर फंस गई।
आसपास मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे। टेंपो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर खजुहा पुलिस एंबुलेंस भी पहुंच गई। घायलों को टेंपो से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी लाए। यहां पर सभी का इलाज चल रहा है।
घायलों में राम आसरे उनकी पत्नी जय देवी व बनेस व उसके भाई दिनेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। टेंपो चालक मौके से फरार हो गया है। कोतवाली प्रभारी लान सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। जहां इलाज चल रहा है।
