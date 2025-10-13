संपत्ति को लेकर सिपाही ने पिता को ईंट से कूचकर मार डाला, बचाव में आए भाई पर भी किया हमला

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गौरा चुरियारा गांव में रविवार देर रात पिता-पुत्र के रिश्ते तार-तार हो गए। संपत्ति बंटवारे व रुपयों के लेनदेन के विवाद में कांस्टेबल पुत्र आदित्य पटेल ने 75 वर्षीय किसान पिता रामकिशोर पटेल ने पिता के सिर में ईंट से दो प्रहार कर दिए। बीच बचाव में आए बड़े भाई आनंदप्रकाश पर हमला कर भाग निकला।

सूचना पर पहुंची हुसेनगंज पुलिस ने घायल पिता-भाई को जिला अस्पताल लेकर पहुंची जहां वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपित कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है जो कन्नौज जिले के पुलिस लाइन के सम्मन सेल में कार्यरत है।

हुसेनगंज थाने के गौरा चुरियारा गांव में रहने वाले किसान रामकिशोर पटेल के दो पुत्र हैं और वह 16 बीघे खेत में गुजर बसर करते हैं। इनके छोटे पुत्र आदित्य पटेल की वर्ष 2018 में यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर चयन हुआ था। जिसकी पोस्टिंग कन्नौज जिले में है।

इनका बड़ा पुत्र आनंद प्रकाश खेतीबारी संभालता है।घायल भाई आनंदप्रकाश ने बताया कि छोटा भाई रविवार देर रात शराब के नशे में घर आया और दो लाख रुपये मांग रहा था। मना करने पर ईंट से प्रहार कर दिया। बताया कि पिता संपत्ति बंटवारे के लिए कई माहों से कह रहे थे लेकिन छोटा भाई बंटवारा नहीं कर रहा था।