फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा, मां-बेटे की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर थरियांव थाने के हसवा के समीप सोमवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से आटो सवार मां-बेटे समेत छह पारिवारिक श्रद्धालु जख्मी हो गए। सिर व हाथ पैरों में गंभीर चोट आने पर घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया जहां मां-बेटे की मौत हो गई जबकि दिवंगत महिला की बहू, दो पौत्रियां व पौत्र को एलएलआर हास्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। उधर चालक,मय आटो भाग निकला। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

असोथर थाने के सरांय खालिस गांव में रहने वाले स्व. रामकिशुन प्रजापति की 65 वर्षीय पत्नी सुरतिया देवी अपने 37 वर्षीय पुत्र हरिशंकर प्रजापति, 30 वर्षीय बहू नीता देवी, 12 वर्षीय पौत्री देविका, आठ वर्षीय अर्पिता, चार वर्षीय पौत्र आर्यन के साथ राजस्थान के मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन करने गए थे। सोमवार भोर पहर उक्त सभी लोग रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरे और एक आटो किराए पर कर अपने गांव जा रहे थे।

बताते हैं कि जब आटो सवार थरियांव थाने के हसवा स्थित एक होटल के सामने पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन आटो मेंं टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे आटो पलट गया। गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां सुरतिया देवी व इनके बेटे हरिशंकर को चिकित्सकीय टीम ने मृत घोषित कर दिया जबकि पौत्री व पौत्र को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही स्वजन व रिश्तेदार रो-रोकर बेहाल रहे। पुलिस मौके पर पहुंची तो आटो नहीं मिला।



जेवर, मोबाइल व सामान ले उड़ा दिवंगत के भाई संतोष प्रजापति ने बताया कि हादसे के बाद आटो में सभी का सामान व झोले में जेवर थे। महिलाओं ने जेवर पहन रखे थे। जेवर, मोबाइल फोन व सामान समेत आटो चालक मय गाड़ी भाग निकला। उसकी मांग है कि आटो चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया जायेगा और मुआवजा दिलाया जाये। दिवंगत हरिशंकर महाराष्ट्र के पुणे में शटरिंग का काम करता था।