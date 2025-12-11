Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार भतीजे की मौत, चाचा घायल

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मोर्चरी हाउस में बैठे गमजदा स्वजन। 

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। अंदौली पुलिया से करीब 100 मीटर पहले बुधवार देर रात 50 किमी. प्रति घंटे की स्पीड में आ रहा ट्रक आगे जा रहे बाइक सवार चाचा व भतीजे को पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे चाचा छिटककर दूर गिरने से जख्मी हो गए जबकि सिर व चेहरे में चोट लगने से भतीजे की मौत हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर ट्रक चालक का सुराग लगा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राधानगर थाने के फुलवामऊ गांव में रहने वाले किसान लालबहादुर सिंह का 19 वर्षीय पुत्र सचिन उर्फ छोटे सिंह चुरियानी स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। बुधवार रात वह अपने 22 वर्षीय चाचा सत्यम सिंह के साथ बड़े भाई नितिन को बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था।

    इनके बड़े भाई को किसी आवश्यक काम से कानपुर जाना था। सत्यम को छोड़कर रात उक्त चाचा-भतीजे वापस लौट रहे थे। बताते हैं कि राधानगर से निकलते ही अंदौली पुलिया के पहले पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक इन्हें टक्कर मारते हुए निकल गया।

    जिससे सचिन गिरकर ट्रक के पहिये के नीचे आ गया और उसका चेहरा कुचल गया। वहीं बाइक चला रहा सत्यम सिंह उछलकर दूर जा गिरा जिससे बाल-बाल बच गया लेकिन चोटहिल हो गया।

    सूचना पर राधानगर पुलिस पहुंची लेकिन तब तक ट्रक निकल गया था पुलिस ने नंबर ट्रेस कर लिया। इंस्पेक्टर विनोद मौर्य ने बताया कि घटनास्थल पर हेलमेट नहीं मिला जिससे अनुमान है कि बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। ट्रक का नंबर ट्रेस हो गया है जो रायबरेली का है, संपर्क कर ट्रक मालिक को बुलाया गया है।

    यह भी पढ़ें- 'अब नहीं सह सकता'...दोस्तों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने मौत को लगाया गले, मरने से पहले बनाया वीडियो