फतेहपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार भतीजे की मौत, चाचा घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। अंदौली पुलिया से करीब 100 मीटर पहले बुधवार देर रात 50 किमी. प्रति घंटे की स्पीड में आ रहा ट्रक आगे जा रहे बाइक सवार चाचा व भतीजे को पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे चाचा छिटककर दूर गिरने से जख्मी हो गए जबकि सिर व चेहरे में चोट लगने से भतीजे की मौत हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर ट्रक चालक का सुराग लगा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राधानगर थाने के फुलवामऊ गांव में रहने वाले किसान लालबहादुर सिंह का 19 वर्षीय पुत्र सचिन उर्फ छोटे सिंह चुरियानी स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। बुधवार रात वह अपने 22 वर्षीय चाचा सत्यम सिंह के साथ बड़े भाई नितिन को बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था।

इनके बड़े भाई को किसी आवश्यक काम से कानपुर जाना था। सत्यम को छोड़कर रात उक्त चाचा-भतीजे वापस लौट रहे थे। बताते हैं कि राधानगर से निकलते ही अंदौली पुलिया के पहले पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक इन्हें टक्कर मारते हुए निकल गया।