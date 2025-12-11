'अब नहीं सह सकता'...दोस्तों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने मौत को लगाया गले, मरने से पहले बनाया वीडियो

संवाद सहयोगी, जागरण इटावा। भरथना क्षेत्र में एक युवक ने दो भाइयों की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। भरथना कस्बे में रहने वाले 25 वर्षीय अभिषेक पाल पुत्र विजय पाल ने पहले विषाक्त पदार्थ खाया, फिर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।

युवक की मौत के बाद उसके मोबाइल से कई वीडियो मिले हैं, जिसमें उसने दोस्तों पर ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह वीडियो अब इटंरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभिषेक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपनी मौत के लिए सीधे-सीधे अपने दो दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया है।



वीडियो में अभिषेक पाल कह रहा है कि शैलेश उर्फ बड़े और योगेश उर्फ छोटे ने एक दिन उसे भैंस का दूध निकालने के बहाने बुलाने के बाद उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसी वीडियो को आधार बनाकर दोनों भाई उसे चोरी करने की रिपोर्ट करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे।

वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उससे 20 लाख रुपये मांग रहे थे। वह दोनों भाइयों से बार-बार वीडियो डिलीट करने की विनती कर रहा था, लेकिन आरोपित उसे भय दिखाकर दबाव बनाते रहे। आरोपितों ने उससे एक सोने की चेन और 50 हजार रुपये ले लिए थे, जो मांगने पर नहीं दे रहे थे।

लगातार धमकियों, मानसिक उत्पीड़न और अपमान से टूट चुके अभिषेक ने मौत को गले लगाने से पहले अपना बयान रिकॉर्ड कर एक वीडियो बनाया। वीडियो में वह भावुक स्वर में कह रहा है कि वह अब इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहा और मजबूरी में अपनी जान दे रहा है।

उसने स्पष्ट रूप से दोनों भाइयों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिता विजय पाल ने भरथना थाना पुलिस को तहरीर देकर दोनों आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने वायरल वीडियो और परिजनों के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।