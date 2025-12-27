Language
    फतेहपुर में 78 ईंट भट्ठों में बंद होगी पथाई, मिट्टी खनन पर रोक लगाई

    By Vinod Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    फतेहपुर में 350 पंजीकृत ईंट भट्ठों में से 78 मानक और नियम के विपरीत चल रहे थे। जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन विभागों की टीम ने सत्यापन में पाया कि इन भट् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जिले में 350 ईंट भट्ठों का पंजीयन है, लेकिन इनमें से 78 ईंट भट्ठे ऐसे हैं जो मानक और नियम के विपरीत चल रहे हैं। डीएम द्वारा गठित तीन विभागों की टीम ने सत्यापन में ईंट भट्ठों की चोरी पकड़ ली है।

    इन भट्ठों द्वारा संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने स्वीकृत पाया के इतर भट्ठा चालू किया है। खास बात यह है कि इन्होंने विनियमन शुल्क के नाम पर फूटी कौड़ी राजस्व खजाने में जमा नहीं किया है। सत्यापन रिपोर्ट पर खनिज विभाग ने इनके मिट्टी खनन और ईंट पथाई पर रोक लगा दी है।

    डीएम रविंद्र सिंह ने ईट भट्ठों के सत्यापन के लिए जिला पंचायत, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की थी। यह टीमें पिछले एक सप्ताह से तहसीलवार भ्रमण कर ईंट भट्ठों का सत्यापन करने में जुटी थी।

    जिले स्तर पर एकत्रित हुई सत्यापन रिपोर्ट में पाया गया कि 78 ईंट भट्ठों ने बार-बार नोटिस व सूचना देने पर भी मानक पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कदम बढ़ा दिए गए हैं।

    जिला खनिज अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि तहसीलों की रिपोर्ट के आधार पर 78 ईंट भट्ठों में मिट्टी खनन और पथाई रोक दी गयी है, जब तक यह मानक पूरा नहीं करेंगे तब तक संचालन नहीं होने दिया जाएगा।