    'चर्च आओ, मालामाल कर देंगे...,' फतेहपुर में 17 साल से बिछा रहे थे मतांतरण का जाल, 5000 परिवार जुड़े

    By Govind Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मतांतरण का जाल बिछा रहे मिशनरी के लोगों ने चेन सिस्टम से काम करके जिले के 140 गांव में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।

    इनके नेटवर्क से पांच हजार से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं, जो चर्च समेत अन्य स्थानों पर हर रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं।

    17 साल पहले चेन्नई से आई संस्था वर्ल्ड विजन ने हसवा ब्लाक के 31 गांवों को गोद लेकर मतांतरण को जो ताना-बाना बुना, वह संस्था के बाहर होने के बाद भी काम कर रहा है। जुड़े परिवार अपने रिश्तेदार, जान-पहचान वालों को जोड़कर मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं।

    सामाजिक व विकास कार्यों का एजेंडा लेकर वर्ल्ड विजन संस्था जिले में वर्ष 2008 में काम करने के लिए आई। स्वास्थ्य, शिक्षा व गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने के लिए संस्था ने हसवा ब्लाक के 31 गांवों को गोद लिया। संस्था के साथ ही मिशनरी के कार्यकर्ता लग गए और हसवा ही नहीं भिटौरा, ऐराया, बहुआ, विजयीपुर ब्लाक में गरीब परिवारों के बीच पकड़ मजबूत करने लगे।

    सिलाई मशीन, दुधारू पशु खरीदने के लिए पैसा देने के साथ दवा वितरण का कार्य करने लगे। फंडिंग के बल से जुड़े परिवारों को पहले भरोसे में लिया और फिर अपने मत में लाने को तैयार किया। पहले यह घर में यीशु की चित्र व बाइबिल पुस्तक देकर हर परिवार की प्रार्थना सभा में शामिल कराते रहे और मतांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।

    वर्ष 2022 में शुआट्स के माध्यम से जिले हो रहे मतांतरण के खेल को पकड़ा गया तो संस्था वर्ल्ड विजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और संस्था कार्यालय में ताला डालकर फरार गई। उस समय जांच में यह बात सामने आई थी कि संस्था को मतांतरण के लिए विदेशों से पैसा दिया जाता है।

    पहले भी पादरी समेत कई को भेजा गया था जेल

    फतेहपुर : शहर के ईसीआई (इवेंजलिकल चर्च आफ इंडिया) चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान गरीबों का मतांतरण के आरोप में 14 अप्रैल 2022 को विहिप नेता हिमांशु दीक्षित ने शुआट्स कुलपति व पादरी आदि पर मुकदमा दर्ज कराया था। संजय, सत्यपाल व वीरेंद्र ने मतांतरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    शहर के देवीगंज स्थित इंडियन प्रेस विटीरियन चर्च में मतांतरण होने का सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने दर्ज कराया था। इसमें स्थानीय चर्च के पादरी विजय मसीह, पादरी विमल ढिल्लू समेत शुआट्स के जिम्मेदारों कुलपति डा. आरबी लाल, निदेशक विनोद बीलाल को भी नामजद किया गया था।

    इसमें तत्कालीन एसआइटी ने ईसीआइ पादरी विजय मसीह समेत कई लोगों को जेल भेजा था। फतेहपुर के इन पांचों मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

    रविवार को चर्च आओ, मालामाल कर देंगे...

    फतेहपुर : देवीगंज स्थित चर्च में मतांतरण के प्रयास का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता देवप्रकाश पासवान निवासी सूबेदार का पुरवा कोतवाली ने बताया कि जेल भेजे गए आरोपित चार-पांच की संख्या में हमारे गांव आते थे और लोगों से बोलते थे कि रविवार को चर्च आया करिए, मालामाल कर देंगे...।

    कहते थे कि चर्च आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ग्यारह सौ रुपये मिलेंगे। बात नहीं मानोगे तो बर्बाद कर देंगे, जिससे गरीब लोग बाध्य होकर घर छोड़ देते हैं या फिर आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। चर्च बुलाकर धमकाते भी हैं।