फतेहपुर में माघ मेले के लिए बढ़ाई गई 30 और रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्रयागराज जिले के संगम नगरी में तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला के लिए तीस रोडवेज बसों का बेड़ा और बढ़ा दिया गया है।

पहले पचास बसें लगाई गईं थी जो बढ़कर संख्या 80 पहुंच गई हैं। तीर्थराज प्रयागराज के संगम नगरी में एक माह का माघ मेला हो रहा है। प्रशासनिक मशीनरी तैयारियों में जुटी हुई है तो दूसरी ओर माघ मेला और कल्पवासी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।