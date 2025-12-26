Language
    फतेहपुर में माघ मेले के लिए बढ़ाई गई 30 और रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत

    By Vinay Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    फतेहपुर में माघ मेले के लिए 30 और रोडवेज बसें बढ़ाई गई हैं। यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बसों की संख्या बढ़ने से य

    रोडवेज वर्कशाप में संचालन के लिए खड़ी बसें।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्रयागराज जिले के संगम नगरी में तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला के लिए तीस रोडवेज बसों का बेड़ा और बढ़ा दिया गया है।

    पहले पचास बसें लगाई गईं थी जो बढ़कर संख्या 80 पहुंच गई हैं। तीर्थराज प्रयागराज के संगम नगरी में एक माह का माघ मेला हो रहा है। प्रशासनिक मशीनरी तैयारियों में जुटी हुई है तो दूसरी ओर माघ मेला और कल्पवासी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

    जिले से कई श्रद्धालुओं की टोली आती और जाती रहती हैं। स्नान के दो दिन पहले और तीन दिन बाद तक 24 घंटे लगातार बसों का संचालन किया जाएगा।

    एआरएम सत्यप्रकाश सिंह ने बताया ने कि बीते वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी। इसलिए शासन ने 30 और बसों को बढ़ाकर 80 कर दिया है। सभी बसों की रंगाई-पुताई शुरू करा दी गयी है। इन बसों का संचालन एक जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा।