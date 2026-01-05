फतेहपुर में चंगाई सभा के बहाने चल रहा था मतांतरण का खेल, दंपती सहित तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खखरेडू के रतनपुर गांव स्थित एक घर में अशिक्षित व गरीब वर्ग को बुलाकर चंगाई सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर मतांतरण को उकसाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने कमरे से दो बाइबल की पुस्तकें बरामद कर दंपती समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। खखरेडू थाने के रतनपुर गांव निवासी संतलाल के घर में प्रत्येक रविवार को चंगाई सभा हो रही थी। संदेह होने पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने रविवार शाम इनके घर पर छापेमारी की तो चंगाई सभा में 20 से अधिक लोग मौजूद मिले, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही वह दूसरे दरवाजे से भाग गए।

पुलिस ने मौके से गृहस्वामी संतलाल, इसके भाई संतोष कुमार पासवान व संतोष की पत्नी अलखरानी पासवान को हिरासत में लिया। घर से पुलिस को दो बाइबिल की पुस्तकें व दो डायरी बरामद कीं। डायरी में पुराना धर्म व नया धर्म लिखा हुआ था। एक पुस्तक में प्रभू यीशु मसीह के भजन व नीति-वचन लिखे थे। दूसरी डायरी नीले रंग व ब्राउन रंग की मिली। इसमें हस्तलेख में प्रभू यीशू भजन आदि लिखा था।

एसओ विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि दंपती समेत उक्त तीनों आरोपितों के विरुद्ध मतांतरण को उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन्हें जेल भेज दिया गया है। मौके से दो बाइबल पुस्तकें भी मिली हैं। चर्च पादरी समेत तीन जेल में हैं निरुद्ध गरीब व अशिक्षितों को नौकरी, शिक्षा व पैसों का प्रलोभन देकर मिशनरियों द्वारा मतांतरण को उकसाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी शहर के देवीगंज स्थित इंडियन प्रेस विटीरियन चर्च में बीते 29 दिसंबर 2025 को बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने मतांतरण को उकसाने का आरोप लगाकर चर्च में हंगामा किया था।