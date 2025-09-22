Language
    Fatehpur News : फतेहपुर- जहानाबाद रोड पर बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, दोस्त समेत तीन घायल

    By Akhilesh umrao Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:55 PM (IST)

    फतेहपुर-जहानाबाद मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। मृतक महेश साहू अपने दोस्त के साथ फल खरीदने जा रहा था। दुर्घटना बिलौना मोड़ के पास हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक अन्य घटना में मामा-भांजा भी घायल हो गए।

    बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण. बिंदकी । फतेहपुर- जहानाबाद मार्ग में बिलौना मोड़ के समीप दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो जाने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दोस्त समेत तीन लोग घायल हो गए। दिवंगत व घायलों के सिर के साथ हाथ-पैर, सीने में चोट आई है। घायलों को सीएचसी भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण बोले कि यदि बाइक सवार हेलमेट पहने होते तो अनहोनी न होती।

    जाफरगंज थाने के समसपुर गांव निवासी 22 वर्षीय महेश साहू बाइक से पड़ोसी दोस्त अभिषेक के साथ फल व फूल लेने के लिए जोनिहां जा रहे थे। बिंदकी कोतवाली के बिलौना मोड़ के पास आए बाइक सवार कोतवाली के दिलावलपुर गांव निवासी राजगीर अंकित व श्रमिक संतू की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक सवार सड़क में गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिंदकी ले गई।

    जहां इलाज के दौरान चिकित्सक ने महेश साहू को मृत घोषित कर दिया। महेश की मौत से इसकी मां माया देवी, भाई सर्वेश कुमार व शिवा रो-रोकर बेहाल रहे। दिवंगत के भाई सर्वेश ने बताया कि महेश कानपुर में बीएससी का छात्र था। एक सप्ताह पहले घर आया था। थाना प्रभारी लान सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

    हादसे में मामा- भांजा घायल

    कानपुर जिले के थाना महाराजपुर के सरसौल निवासी मुन्ना सोमवार की दोपहर बाइक से ललौली थाने के बहुआ शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। जाफरगंज थाने के नरैचा मोड़ के पास साइकिल सवार को बचाने में बाइक सवार मामा- भांजा सड़क में गिरकर घायल हो गए। जिनके हाथ-पैरों में चोट आने पर एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया है।