Fatehpur News : फतेहपुर- जहानाबाद रोड पर बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, दोस्त समेत तीन घायल

फतेहपुर-जहानाबाद मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। मृतक महेश साहू अपने दोस्त के साथ फल खरीदने जा रहा था। दुर्घटना बिलौना मोड़ के पास हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक अन्य घटना में मामा-भांजा भी घायल हो गए।

संवाद सूत्र, जागरण. बिंदकी । फतेहपुर- जहानाबाद मार्ग में बिलौना मोड़ के समीप दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो जाने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दोस्त समेत तीन लोग घायल हो गए। दिवंगत व घायलों के सिर के साथ हाथ-पैर, सीने में चोट आई है। घायलों को सीएचसी भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण बोले कि यदि बाइक सवार हेलमेट पहने होते तो अनहोनी न होती।

जाफरगंज थाने के समसपुर गांव निवासी 22 वर्षीय महेश साहू बाइक से पड़ोसी दोस्त अभिषेक के साथ फल व फूल लेने के लिए जोनिहां जा रहे थे। बिंदकी कोतवाली के बिलौना मोड़ के पास आए बाइक सवार कोतवाली के दिलावलपुर गांव निवासी राजगीर अंकित व श्रमिक संतू की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक सवार सड़क में गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिंदकी ले गई।

जहां इलाज के दौरान चिकित्सक ने महेश साहू को मृत घोषित कर दिया। महेश की मौत से इसकी मां माया देवी, भाई सर्वेश कुमार व शिवा रो-रोकर बेहाल रहे। दिवंगत के भाई सर्वेश ने बताया कि महेश कानपुर में बीएससी का छात्र था। एक सप्ताह पहले घर आया था। थाना प्रभारी लान सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है।