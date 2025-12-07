Language
    फतेहपुर में हादसा: गिट्टी लदे डंपर में पीछे से टकराई डीसीएम, चालक की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    फतेहपुर में बिंदकी मार्ग पर एक डीसीएम, जो शकरकंद लेकर जा रही थी, गिट्टी से लदे डंपर से टकरा गई। दुर्घटना फिरोजपुर गांव के पास हुई, जिसमें डीसीएम चालक ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शकरकंद लादकर बिंदकी से फतेहपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार डीसीएम रविवार की सुबह पांच बजे कुंवरपुर रोड में बिंदकी कोतवाली के फिरोजपुर गांव के पास आगे चल रहे गिट्टी लदे डंपर में पीछे से टकरा गई। दुर्घटना में डीसीएम का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चिपक गया जिससे केबिन में फंसकर चालक की मौत हो गई।

    सेना में भर्ती की तैयारी के लिए अभ्यास कर रहे युवाओं ने हादसा देख मदद को दौडे। पुलिस मौके पर पहुंची और बुलडोजर से डंपर के पीछे फंसी डीसीएम को हटाया। फिर केबिन के अंदर फंसे चालक को बाहर निकालकर सीएचसी बिंदकी लाए, जहां चिकित्सक ने चालक को मृत घोषित कर दिया। डीसीएम चालक जनपद कौशांबी पोस्ट कौरव के रामपुर मुंडकी गांव का रहने वाले हैं।

