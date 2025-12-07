फतेहपुर में हादसा: गिट्टी लदे डंपर में पीछे से टकराई डीसीएम, चालक की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शकरकंद लादकर बिंदकी से फतेहपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार डीसीएम रविवार की सुबह पांच बजे कुंवरपुर रोड में बिंदकी कोतवाली के फिरोजपुर गांव के पास आगे चल रहे गिट्टी लदे डंपर में पीछे से टकरा गई। दुर्घटना में डीसीएम का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चिपक गया जिससे केबिन में फंसकर चालक की मौत हो गई।

सेना में भर्ती की तैयारी के लिए अभ्यास कर रहे युवाओं ने हादसा देख मदद को दौडे। पुलिस मौके पर पहुंची और बुलडोजर से डंपर के पीछे फंसी डीसीएम को हटाया। फिर केबिन के अंदर फंसे चालक को बाहर निकालकर सीएचसी बिंदकी लाए, जहां चिकित्सक ने चालक को मृत घोषित कर दिया। डीसीएम चालक जनपद कौशांबी पोस्ट कौरव के रामपुर मुंडकी गांव का रहने वाले हैं।