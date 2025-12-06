फतेहपुर सीकरी में चादरपोशी के बाद बोले Akhilesh Yadav, भाजपा से सीख लिया है समीकरण बनाना; IndiGo पर भी ली चुटकी

जागरण संवाददाता, आगरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी के बाद कहा कि भाजपा से समीकरण बनाना सीख लिया है। इस बार भरोसा कम और काम ज्यादा होगा, जो जनता की सेवा करता है उस साथी को विधानसभा चुनाव में सर्वे कराकर मौका दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कहती है कि बिहार से गंगा बंगाल को जाएगी लेकिन इस बार उल्टी गंगा बहेगी। यमुना के हाल पर भाजपा को आड़े हाथ लिया, बोले सरकार कहती है कि हमने गंगा आजमन करने लायक बना दी, केसी घाट पर कोई आचमन कर सकता है।

आगरा आते आते यमुना नाले में बदल जाती है। खनऊ की तर्ज पर आगरा में रिवर फ्रंट बनाएंगे। आगरा की विधानसभा सीटों पर पिछले चुनावों में सपा का प्रदर्शन अच्छा न रहने पर कहा कि दुनिया में आगरा की पहलचान, पेठे की वजह से, ताजमहल की वजह से. दरगाह की वजह से और यहां के लोगों के हुनर की वजह से है।