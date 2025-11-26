Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर में धड़ाधड़ एनकाउंटर, ग्राहक सेवा केंद्रों में चोरी और जेवर लूट के आरोपित को पुलिस गोली मारकर पकड़ा

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    फतेहपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) में चोरी और जेवर लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति इलाके में घूम रहे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, और उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, किशुनपुर (फतेहपुर)। थाना क्षेत्र के नरौली गढ़ा, विजयीपुर कस्बा तथा खखरेड़ू थाने के घरवासीपुर गांव स्थित कम्प्यूटर की दुकान से नकदी, लैपटाप व मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचता फिर रहा सुनील केसरवानी निवासी कस्बा खखरेड़ू मंगलवार रात मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    किशुनपुर थाने के गोदाैरा मोड़ पर वाहन चेकिंग में लगी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीमों ने बाइक से आ रहे सुनील केसरवानी को रुकने का इशारा किया तो वह वापस मुड़ने लगा। हड़बड़ाहट में वह जमीन पर बाइक समेत गिर गया। जिसे पकड़ने के लिए जैसे ही पुलिस बल आगे बढ़ा तो उसने तमंचा से फायर कर दिया। पुलिस फोर्स द्वारा जवाब में चलायी गई गोली से सुनील घायल हो गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी।

     

    पूछताछ में उसने ग्राहक सेवा केंद्रों तथा कम्प्यूटर की दुकान से नकदी, लैपटाप व मोबाइल फोन चोरी करने की घटना स्वीकार की। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर 3.39 लाख रुपये नकदी, दो लैपटाप, तीन मोबाइल फोन, एक बाइक तथा 19 कार्ड जिनमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं, बरामद किया। घायल आरोपित को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

     

    शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की चोरियां

    मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित सुनील केसरवानी ने पुलिस को बताया कि वह आठ लाख रुपये की रकम शेयर बाजार में गवां चुका है। दोस्तों, रिश्तेदाराें व पिता से ली गई रकम चुकाने के लिए उसने चोरियां की। तीन भाइयों संदीप केसरवानी व शिवम केसरवानी में वह सबसे बड़ा है। बाइक से वह गांव-गांव बिस्किट-चाकलेट व चूरन की फेरी लगाता था। बाइक से फेरी लगाते समय वह ग्राहक सेवा केंद्रों में देखता था कि सुबह, केंद्र संचालक घर या फिर बैंक से रुपये लेकर आते हैं। सुबह का समय घटनाओं के लिए उपयुक्त रहता था।


    जेवर लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से लुटेरा जख्मी

     

    एक वृद्ध महिला से सोने की नथुनी व पायल लूटकर भागे इनामी लुटेरे को इंटेलीजेंस विंग व असोथर पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार भोर चेकिंग दौरान कौंडर गांव के समीप से मुठभेड़ बाद धर दबोचा। जिसके पास से पुलिस ने नथुनी, 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद किया है। घायल का प्राथमिक उपचार कराकर पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। उधर एसपी अनूप कुमार सिंह ने इस सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को दस हजार रुपये का इनाम दिया है।

     

    बता दें कि असोथर थाने के गेंडुरी गांव निवासी वृद्धा कमला देवी 19 नवंबर को खेत जा रहीं थीं तभी दो लुटेरे इनसे सोने की नथुनी, चांदी की पायल लूट ले गए थे। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की खोजबीन शुरू कर दी। 24 नवंबर को पुलिस ने आलिम निवासी खंतवा खखरेडू को गिरफ्तार कर लूटी गई पायल बरामद कर जेल भेज दिया था।इससे पूछताछ में सरगना गुलाम निवासी नगरा, हथगाम हालपता ससुराल खंतवा, खखरेडू का नाम पता चला। एसपी अनूप कुमार सिंह ने भागे लुटेरे गुलाम की गिरफ्तारी पर दस हजार का इनाम घोषित किया था।

     

    इंटेलीजेंस विंग प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा व असोथर एसओ अभिलाष तिवारी के नेतृत्व में एसआइ सुनील कुमार यादव, एसआइ अविनाश यादव, एसआइ सूर्यनाथ, एसआइ रामआशीष यादव मय फोर्स बुधवार को असोथर थाने के कौंडर गांव के समीप वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी दो पहिया वाहन में आ रहा संदिग्ध पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस के जवाबी फायर में लुटेरे गुलाम के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार कराया। एसओ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में लुटेरे कैद हो गए थे, कैमरे के फुटेज की मदद से लुटेरों को मुठभेड़ बाद पकड़ा गया।



    छिनैती व लूट के दर्ज हैं चार मुकदमे


    सीओ थरियांव वीर सिंह ने बताया कि बीते दिनों वृद्धा कमला देवी के साथ हुई लूट का राजफाश कर दिया गया है। हत्थे चढ़े लुटेरे गुलाम पर खागा में धोखाधड़ी व छिनैती के दो मुकदमे, असोथर में लूट व आर्म्स एक्ट समेत चार मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथी आलिम को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लुटेरे को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।