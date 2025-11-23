यूपी के इतने गांवों के लोगों में क्रोमियम और मरकरी का प्रभाव, अब एम्स की टीम करेंगी जांच

संवाद सहयोगी, जागरण, बिंदकी (फतेहपुर)। औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट के कारण प्रदूषित हो चुके भू-गर्भ जल में गोधरौली सहित चार गांव के लोगों में क्रोमियम व पारे की अधिकता पाई गई है। जनपद कानपुर में क्रोमियम प्रभावित गांव में एम्स से चिकित्सकों की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया था और जिले में क्रोमियम प्रभावित गांव में एम्स टीम आने का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। टीम अभी तक जांच करने नहीं पहुंची है। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां पर प्रतिमाह ग्रामीणों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं।

औद्योगिक इकाइयों के कचरे से सबसे पहले जांच में गोधरौली गांव के भू-गर्भ जल में क्रोमियम पाए जाने की पुष्टि हुई थी। यहां एक डंपिंग ग्राउंड चिह्नित हुआ था। इसके बाद एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) की जांच में अभयपुर व आशापुर गांव के पास औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट डंप पाया गया था। यहां पर पहले तार की फेंसिंग कराकर अपशिष्ट को सुरक्षित किया गया। इसके बाद एक स्थल पर सीमेंट दीवार खड़ी की गई।

इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने 171 लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ क्रोमियम व मरकरी की जांच कराई। इसमें 147 लोगों के शरीर में क्रोमियम की अधिकता पाई गई थी, जबकि दो लोगों में मरकरी भी अधिक मिला था। स्वास्थ्य विभाग लगातार इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच हर माह कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शरीर में क्रोमियम मिलने पर कानपुर के साथ फतेहपुर में भी एम्स के चिकित्सकों की टीम के आने की उम्मीद थी।

इन गांवों के लोगों में मिला क्रोमियम व मरकरी गोधरौली, बनियनखेड़ा, आशापुर व अभयपुर



दो और डंपिंग यार्ड में शुरू हुई चाहारदीवारी बनना गोधरौली गांव में औद्योगिक इकाइयों का सबसे अधिक अपशिष्ट डंप है। यहां पर पहले एक डंपिंग यार्ड को सीमेंट दीवार से सुरक्षित किया गया था। अब ग्राम पंचायत दो और डंपिंग यार्ड को सीमेंट की चाहारदीवारी बनाकर सुरक्षित कर रही है। क्रोमियम प्रभावित गांव में विभागों की सक्रियता तभी बढ़ती है, जब एनजीटी में सुनवाई का समय आता है। इसके अलावा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पूरे गांव में प्रदूषित अपशिष्ट का ढेर है। यहां के तालाब व रास्तों के किनारे के अलावा जहां पर भी कोई खाली स्थान है, वहां पर यही अपशिष्ट डंप है।



