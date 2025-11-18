फतेहपुर में हिंदू और मुस्लिम किन्नर भिड़े, मतांतरण के बाद क्षेत्र में बधाई की अनुमति पर हंगामा

संवाद सहयोगी, जागरण, बिंदकी (फतेहपुर)। बधाई मांगने के क्षेत्र बंटवारे को लेकर मंगलवार को हिंदू व मुस्लिम किन्नर पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष सीओ दफ्तर पहुंचे जहां करीब दो घंटे की बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। जिससे दोनों किन्नर पक्ष दो घंटे तक सीओ दफ्तर के बाहर हंगामा करते रहे। हिंदू किन्नर पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष मतांतरण का दबाव बनाने के साथ बिना मतांतरण क्षेत्र में बधाई मांगने पर तेजाब से जलाने की धमकी दी। हंगामा बढ़ता देख कोतवाली से पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा।

किन्नरों की कुंवरपुर गद्दी से जुड़े मुस्लिम गुरु इकबाल जिले किन्नरों की अगुवाई कई वर्ष से कर रहे हैं। इनकी देखरेख में किन्नर अलग-अलग क्षेत्र में बंधाई मांगने का काम कर रहे हैं। चौडगरा कस्बे में रहने वाले हिंदू किन्नर मदन उर्फ मोनिका गुरु अपने कई शिष्यों के साथ कई वर्ष से बिंदकी क्षेत्र में बधाई मांग रही है। इस पर कुंवरपुर गद्दी से जुड़े किन्नर गुरू इकबाल व उनके शिष्यों ने इस पर थाना औंग व बिंदकी में आपत्ति दर्ज कराई।



मंगलवार को दोनों पक्ष सीओ बिंदकी प्रगति यादव के कार्यालय पहुंचे। किन्नर मदन उर्फ मोनिका ने बताया कि वह बिंदकी कोतवाली के तेंदुली गांव की रहने वाली हैं। उनकी गुरू रेखा किन्नर थी, जिनकी मौत हो चुकी है। किन्नर इकबाल और उसके साथी कहते हैं कि पहले मतांतरण कराकर मुस्लिम धर्म अपनाओ, बाद में क्षेत्र में बंधाई मांगने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ जान से मारने व तेजाब से जलाने की धमकी देते हैं।



सीओ कार्यालय के बाहर किन्नर मोनिका के साथ आए किन्नर सौम्या, वैष्णवी, श्रेया, क्वारा, कोमल व सोनी ने जय श्रीराम का जयघोष कर कहा कि वह सभी किसी भी दशा में मतांतरण नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। वह सभी सनातनी हैं। इसके बाद कई किन्नर रोने लगे। कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। जांच की जा रही है।



समाज में धर्म-जाति का कोई मतलब नहीं दूसरे गुट के किन्नर गुरु इकबाल ने बताया कि समाज में धर्म जाति का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ सभी धर्म व जाति के किन्नर रहते हैं, सभी में प्रेम भाव रहता है। दरअसल जो अपने किन्नर बताकर हंगामा कर रहे हैं यह सभी किन्नर नहीं हैं। यह स्टेज पर डांस पार्टी वाले किन्नर हैं। फिर भी बात हुई थी कि बैठकर बात कर लें तो कुछ क्षेत्र इनको भी दे देंगे। ताकि उनका भी भरण पोषण होता रहे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बात ऊपर किन्नर समाज में रखेंगे।