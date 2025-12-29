कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर ट्रेलर में फंसकर 100 मीटर तक घिसटी कार, तीन घायल

फोटो बिंदकी: हाईवे पर ट्रेलर में फंस 100 मीटर तक घिसटी कार, तीन घायल

- कार के लेन बदलने से पीछे से ट्रेलर ने मार दी टक्कर

- कार सवार तेरहवीं में शामिल हो जौनपुर से लौट रहे थे

संवाद सूत्र, जागरण. चौडगरा: कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर जा रही कार के लेन बदलते ही पीछे से आए ट्रेलर ने टक्कर मार दी। कार तिरछा हुई और ट्रेलर में आगे फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। दौड़कर पहुंचे लोगों ने कार में फंसे पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को बाहर निकाला। तीनों को मामूली चोटें आईं।

मध्यप्रदेश के जिला मुरैना के थाना सिहोनिया के सिकरोढ़ी अंबा गांव के रहने वाले जितेंद्र सिंह तोमर कार से रविवार को बड़े भाई अरविंद सिंह तोमर व पिता सोबरन सिंह तोमर के साथ एटा जिले के एसएसपी के पिता की तेरहवीं संस्कार में शामिल होने जौनपुर जिले के ऊंचगांव गए थे। सोमवार दोपहर तीन बजे करीब लौटते समय कल्यानपुर थाने के हरदौलपुर के पास पहुंचे तो दूसरी लेन के किनारे तक ट्रक खड़े थे। इस पर चालक ने कार को ओवरटेकिंग लेन (डिवाइडर की ओर वाली लेन दाहिनी ओर) से निकलने के लिए हल्का मोड़ा तभी पीछे आए ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे कार तिरछी होकर ट्रेलर के आगे फंस गई। जब तक ट्रेलर चालक ब्रेक लगाता कार करीब 100 मीटर तक हाईवे पर घिसटती हुई चली गई। ट्रेलर चालक केबिन से उतर कर भाग निकला।

हादसे से जुटी भीड़ ने कार सवारों पिता-पुत्र समेत तीन को सुरक्षित बाहर निकाला। कार चला रहे जितेंद्र सिंह ने बताया कि आगे ट्रक खड़ा होने के कारण वह स्पीड लेन से निकलना चाह रहे थे, तभी पीछे से अचानक ट्रेलर आ गया। इस कारण हादसा हो गया। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसा कार के लेन बदलने के प्रयास में हुआ है, ट्रेलर चालक भाग निकला है।