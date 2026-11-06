फतेहपुर में पत्नी की हत्या में पति व भोजपुरी अभिनेत्री को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। धारदार हथियार से गला काटकर विवाहिता की हत्या करने वाले पति व उसकी महिला मित्र भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यह घटना खागा कोतवाली के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव की 25 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे की है।

थरियांव थाने के सुल्तानपुर पोस्ट बिलंदा मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी वादी सत्यप्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी दस फरवरी 2015 को खागा कोतवाली के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव के इंद्रमोहन के साथ दान-दहेज देकर की थी। वादी के मुताबिक पति एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को पति इंद्रमोहन और उसकी महिला मित्र भोजपुरी अभिनेत्री जनपद महराजगंज कोतवाली के सुभाष नगर वार्ड निवासी नेहा वर्मा के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था।