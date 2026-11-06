फतेहपुर में घर में अकेली महिला की गला दबाकर हत्या, पति की हो चुकी मौत, दोनों बेटे मुंबई में

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। ललौली कस्बे के सातआना मोहल्ले में बदमाशों ने घर में अकेली रह रही 58 वर्षीय बिल्किश बेगम की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूटपाट कर फरार हो गए। शुक्रवार को घर के अंदर महिला का शव बंधक हालत में मिलने से सनसनी फैल गई।

महिला के दोनों बेटे रोजगार के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, जबकि पति की पहले ही मौत हो चुकी है। वह घर में अकेली रहती थीं। शुक्रवार को घर के अंदर शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरों के दरवाजे टूटे मिले और अलमारी व बक्से खुले पड़े थे। इससे लूटपाट की आशंका जताई गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। सीओ अवनीश कुमार राय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।