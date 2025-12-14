Language
    फतेहपुर की बैंक आफ बड़ौदा में लगी आग, दस्तावेज सहित कई कंप्यूटर जले

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    संवाद सूत्र, मलवां (फतेहपुर)। फतेहपुर में बैंक आफ बड़ौदा भीषण आग लग गई। किराए की बिल्डिंग में चल रहे बैंक में आग की जानकारी मिलने पर मकान मालिक ने बैंक मैनेजर को इसकी सूचना दी। जब तक दमकल पहुंची कई दस्तावेज और कंप्यूटर आग की वजह से जल गए। 

    गाजीखेड़ा गांव स्थित बैंक आफ बड़ौदा शाखा में रविवार सुबह बिजली शार्ट सर्किट से आग लग गई। दफ्तर के भीतर से धुआं निकलने पर मकान मालिक ने दमकल टीम व ब्रांच मैनेजर को सूचना दी। दमकल टीम मौके पर पहुंचकर दफ्तर का ताला तोड़ा और शटर उठाकर आग पर काबू पाया। तब तक छह कम्प्यूटर, लैपटाप, पंखे, तार, फर्नीचर, दस्तावेज आदि जल गए थे। तिजोरी तक आग पहुंचने के पहले दमकल टीम ने आग पर काबू पाया जिससे कैश नहीं जल सका। फिर भी आठ से दस लाख का नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है।

     

    मलवां थाने के कोटिया गांव की बैंक आफ बड़ौदा की शाखा गाजीखेड़ा गांव में स्थित है। बैंक में सुबह 11 बजे मकान मालिक बीनू सिंह ने धुआं देखा तो दमकल टीम व ब्रांच मैनेजर को सूचना दी। फतेहपुर के एफएसओ दीपक कुमार व बिंदकी दमकल से विनय सिंह तोमर मय फोर्स मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया।

     

    आग बुझाने में एक बड़ी गाड़ी व दो छोटी गाड़ी में पानी भरकर दमकल टीम लाई और आग बुझाया। शाखा प्रबंधक धर्मवीर सिंह परमार व कैशियर बृजकिशोर मौके पर पहुंचे। प्रबंधक ने बताया कि कैश जलने से बच गया है, जो लाकर में पूरी तरह से सुरक्षित है। इलेक्ट्रानिक व अन्य सामान जाने से आठ से दस लाख का नुकसान आंका गया है, सोमवार को लखनऊ से इंश्योरेंस टीम बुलाई गई है।