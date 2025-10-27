हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचे अजय राय, कहा- जीवन भर परिवार को मिलेगा कांग्रेस का साथ
हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है, सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने हरिओम की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को कांग्रेस की ओर से जीवन भर समर्थन देने का वादा किया। राहुल गांधी ने भी पहले परिवार का दौरा किया था और मदद का आश्वासन दिया था।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रायबरेली में दो अक्टूबर को चोर समझकर ग्रामीणों द्वारा पीट-पीटकर शहर के तुराब अली पुरवा के हरिओम वाल्मीकि की हुई हत्या के बाद सोमवार को तेरहवीं संस्कार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यक्रम पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने हरिओम की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और जीवन भर परिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा सहारा देने की बात कही।
तुराब अली का पुरवा में दिवंगत हरिओम के पिता गंगादीन, बहन कुसुम, भाई शिवओम, मामा भक्तदास से प्रदेश अध्यक्ष गमगीन माहौल में मिले। तेरहवीं संस्कार शामिल होते हुए प्रसाद ग्रहण किया। कहा कि हरिओम का परिवार अब हमारा परिवार है और हम आते-जाते रहेंगे।
बता दें कि 17 अक्टूबर को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित के घर आकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था और दिवंगत की कैंसर पीड़ित बहन का उपचार कराने को दिल्ली भी बुलाया था।
प्रदेश अध्यक्ष तेरहवीं में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक अनिल सिंह का हाल जानने के लिए उनके आइटीआइ स्थिति आवास गये और कुशलक्षेम जानी। पूर्व विधायक कई महीनें से बीमार हैं। सीओ सिटी गौरव शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए गए हैं।
