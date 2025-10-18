रायबरेली में हरिओम हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, 17वां आरोपी गिरफ्तार
रायबरेली के ऊंचाहार में फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस ने 17वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि ऊंचाहार पुलिस ने अखिलेश मौर्य को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हरिओम को ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला था, क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और अपनी पहचान नहीं बता पाए थे।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को 17वें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूर्व 15 आरोपितों को जेल व एक बाल अपचारी को किशोर न्यायालय भेजा जा चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अन्य आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि शनिवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर ऊंचाहार पुलिस द्वारा महिमापुर नहर के पास से पचखरा जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर 17वें आरोपित ऊंचाहार के डाडेपुर मजरे जमुनापुर निवासी अखिलेश मौर्य को गिरफ्तार किया गया है।
अन्य आरोपितों की तलाश में टीमें जनपद से लेकर गैर प्रांत तक सक्रिय है, जल्द ही शेष आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एएसपी ने कहा कि यह एक गंभीर घटना है। पकड़े गए आरोपितों में सभी जाति के लोग हैं, सभी आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि एक अक्टूबर की देर रात फतेहपुर निवासी हरिओम ऊंचाहार के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। पहरा दे रहे ग्रामीणों ने चोर समझ कर उन्हें पकड़ लिया। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण हरिओम अपनी पहचान सही से नहीं बता सके, जिसके चलते ग्रामीणों ने पीट-पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी।
