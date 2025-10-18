रायबरेली में हरिओम हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, 17वां आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को 17वें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूर्व 15 आरोपितों को जेल व एक बाल अपचारी को किशोर न्यायालय भेजा जा चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अन्य आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि शनिवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर ऊंचाहार पुलिस द्वारा महिमापुर नहर के पास से पचखरा जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर 17वें आरोपित ऊंचाहार के डाडेपुर मजरे जमुनापुर निवासी अखिलेश मौर्य को गिरफ्तार किया गया है।

अन्य आरोपितों की तलाश में टीमें जनपद से लेकर गैर प्रांत तक सक्रिय है, जल्द ही शेष आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एएसपी ने कहा कि यह एक गंभीर घटना है। पकड़े गए आरोपितों में सभी जाति के लोग हैं, सभी आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।