    फतेहपुर में दीपावली से पहले बड़ा अग्निकांड; पटाखा बाजार में तबाही, खड़ी रह गई दमकल 

    By Govind Dubey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिवाली से पहले पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और कई दुकानें जलकर राख हो गईं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में नाकाम रहीं। नुकसान करोड़ों में होने का अनुमान है और राहत कार्य जारी है। आग लगने का कारण अज्ञात है।

    फतेहपुर के पटाखा बाजार में लगी आग को देखते लोग और आग बुझाते दमकल कर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर शहर के महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में लगी पटाखा बाजार में रविवार दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर अचानक एक दुकान से उठी चिंगारी में आग लग गई। जोर के धमाका के साथ आग एक से दूसरे दुकान में बढ़ती गई और देखते ही देखते मैदान में आसमान में भीषण धुआं उठने के साथ सभी 70 आतिशबाजी की दुकानें जलकर राख हो कई। धमाका व धुंआ से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन पांच करोड़ से अधिक की आतिशबाजी जल गई। आग से दुकानों के पास खड़ी करीब 15 से अधिक बाइक व स्कूटी जलकर राख हो गई। खबर पाकर एडीएम अविनाश त्रिपाठी व एसपी अनूप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे।

    दोपहर को जैसे ही दुकान नंबर तीन व चार से अचानक उठी चिंगारी से हुए विस्फोट में अरे बचाओ, अरे बचाओं की आवाज लगाते हुए लोग नाले से कूदकर भागे और इस भगदड़ में कई लोग चोटहिल हो गये। मौके पर खड़ी फायर बिग्रेड की गाड़ी के दगा दे जाने से आग पर नियंत्रण करने में देर हो गई और तकरीबन पांच करोड़ की आतिशबाजी जलकर राख हो गई। पांच सौ मीटर की दूरी पर फायरब्रिग्रेड का आफिस है लेकिन दमकल पहुंचने में आधा घंटे का समय लग गया। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी राहत कार्य में लगे हुए है। पटाखा बाजार की आग लगने की सूचना पर शहर की भीड़ पहुंच जाने से हालात बेकाबू हो गये और पुलिस को सड़क पर लाठियां पटककर लोगों को खदेडना पडा। राहगीरों के डिवाइडर की दीवाल व रोड पर खड़े होने से जाम भी लगा रहा।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी जसबीर सिंह ने बताया कि सक्रियता के चलते कोई जनहानि नहीं हुई है, कुछ दो पहिया वाहन जल गए हैं, अभी पटाखों की आग बुझाई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    ... तो सुलगती अगरबत्ती से लगी आग

    - प्रांगण में टिनशेड की 70 दुकानें लग गई थी। जिसमें कुछ दुकानें नई थी। चर्चा रही कि दुकान नंबर तीन व चार में एक दुकानदार अपनी दुकान में पूजा पाठ कर अगरबत्ती सुलगाकर कहीं खोंस दिया, उसी से आग लग गई। जबकि ये भी चर्चा थी कि किसी ने ध्रूमपान कर सुलगती सिगरेट के फेंक देने से आग लग गई। बिजली कनेक्शन नहीं था। फिलहाल दमकल टीम जांच कर रही है।