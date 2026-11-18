जागरण संवाददाता, फतेहपुर। पुलिस विभाग की साख पर बट्टा लगाने वालों और दायित्व निर्वहन में लापरवाह दो एसआइ (उप निरीक्षक), एक मुख्य आरक्षी और सात आरक्षियों तथा एक अनुचर को एसपी ने बुधवार को निलंबित कर दिया है। निलंबित उप निरीक्षक हरिहरगंज चौकी का इंचार्ज है तो दूसरा सुल्तानपुर घोष थाने में तैनात है।

वहीं गाजीपुर थाने के छह सिपाहियों पर जुआ की फड़ पकड़े जाने और रुपया लेकर जुआरियों को छोड़ देने का आरोप जांच में सही पाए जाने पर व पुलिस लाइन में तैनात अनुचर के नशे में ड्यूटी करने के मामले पर कार्रवाई के दायरे में लिया गया। एसपी द्वारा की गई इस कार्रवाई से विभाग में खलबली मची हुई है।

कार्रवाई के दायरे में आने वाले सदर कोतवाली के हरिहरगंज चौकी इंचार्ज योगेश प्रताप सिंह पर विवेचनाओं में रुचि न लेना और उन्हें लंबित रखने व सुल्तानपुर घोष थाने के उप निरीक्षक पवन कुमार पर दायित्व निर्वहन में शिथिलता का मामला पकड़ा गया है। नवरात्र के दौरान आइजी प्रयागराज मंडल के द्वारा स्थानीय भ्रमण किया गया था जिसमें जाम आदि की समस्या पकड़ी थी।

इसी थाने में तैनात मुख्य आरक्षी अजय सिंह द्वारा ड्यूटी में लापरवाही पाई गई है। धाता थाने के आरक्षी नित्यानंद यादव भी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबन की सजा पाए हैं। वहीं पुलिस लाइन में तैनात अनुचर जितेन्द्र पाल को नशे की हालत में ड्यूटी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई गाजीपुर थाने की है जिसमें छह सिपाहियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है।

दीपावली पर एक गांव में जुए की फड़ सजी होने पर सिपाहियों ने धरपकड़ की। लेन देन कर सभी जुआरियों को छोड़ दिया। सिपाहियों पर आरोप लगा कि छापेमारी की अनुमति अधिकारियों से नहीं ली गई और न छोड़ने की जानकारी भी नहीं दी गई।