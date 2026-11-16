फतेहपुर में धुंध में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर - प्रयागराज हाईवे पर सोमवार की भोर नउवाबाग बाईपास के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों पीछे से रौंद दिया। हादसा इतना भयावह था कि तीनों युवकों के शव क्षत-विक्षत हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

शहर के राधानगर स्थित विष्णुपुरी कालोनी निवासी 18 वर्षीय अनुज पाल, चित्रांश नगर निवासी 20 वर्षीय स्पर्श गौतम और तांबेश्वर नगर निवासी 19 वर्षीय विशेष पटेल सोमवार सुबह एक ही बाइक पर सवार होकर निकले थे। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहे थे। भोर पहर हाईवे पर धुंध छाई हुई थी।