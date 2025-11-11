फतेहगढ़ में हवा भरने वाला टैंक धमाके के साथ फटा, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे फतेहगढ़ के मसेनी चौराहा पर स्थित राम व्हील बैलेंसिंग की दुकान पर टायर में हवा भरने वाला टैंक धमाके के साथ फट गया। इससे वहां काम कर रहे खानपुर निवासी युवक

फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मसेनी शिवम शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रामा व्हील बैलेंसिंग के मालिक योगेंद्र पाल की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल शिवम ने बताया कि टैंक में 150 प्वाइंट से ऊपर हवा थी। कैसे यह हादसा हो गया यह उनका जानकारी नहीं है। धमाका इतना तेज था कि आसपास लगी जाली पूरी तरीके से उड़ गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।