Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहगढ़ में हवा भरने वाला टैंक धमाके के साथ फटा, मची अफरातफरी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    फर्रुखाबाद के मसेनी चौराहे पर राम व्हील बैलेंसिंग की दुकान में टायर में हवा भरने वाला टैंक फट गया। इस हादसे में दुकान पर काम कर रहा शिवम शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की जाली भी उड़ गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे फतेहगढ़ के मसेनी चौराहा पर स्थित राम व्हील बैलेंसिंग की दुकान पर टायर में हवा भरने वाला टैंक धमाके के साथ फट गया। इससे वहां काम कर रहे खानपुर निवासी युवक

    फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मसेनी शिवम शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रामा व्हील बैलेंसिंग के मालिक योगेंद्र पाल की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल शिवम ने बताया कि टैंक में 150 प्वाइंट से ऊपर हवा थी। कैसे यह हादसा हो गया यह उनका जानकारी नहीं है। धमाका इतना तेज था कि आसपास लगी जाली पूरी तरीके से उड़ गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें