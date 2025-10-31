फर्रुखाबाद में लव जिहाद का मामला, किशोरी को ले गया मुस्लिम युवक
उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू किशोरी को भगा ले जाने का आरोप लगा है। परिवार ने 'लव जेहाद' का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, संकिसा (फर्रुखाबाद)। फर्रुखाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। परिवार वालों का आरोप है कि मुस्लिम युवक किशोरी को अपने साथ ले गया और उसका शारीरिकण शोषण किया। आरोप है कि वह हिंदू लड़कियों को ले जाकर मतांतरण करवा देता है।
15 वर्षीय किशोरी को गांव का ही मुस्लिम युवक अपने साथ ले गया। पिता ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक ने पहले उसकी पुत्री के साथ शारीरिक शोषण किया और उसके बाद उसे फुसलाकर भगा ले गया और घर में रखे बक्से को तोड़कर 80 हजार रुपये और जेवर भी ले गया। जब उसने युवक के घर शिकायत की तो उक्त लोगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट करते हुए कहा कि वह लोग ऐसे ही हिंदू लड़कियों को ले जाकर मतांतरण कर मुस्लिम बना देते हैं। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।
मेरापुर क्षेत्र एक अनुसूचित जाति के ग्रामीण ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री का गांव के ही मुस्लिम युवक ने शारीरिक शोषण किया और गुरुवार रात करीब 11 बजे बहला फुसलाकर ले गया। युवक बक्सा तोड़कर पत्नी के जेवर व 80 हजार रुपये भी ले गया। उसकी पुत्री को भगाने में युवक के पिता व अन्य पांच स्वजन ने सहयोग किया। जब उसने आरोपितों से संपर्क किया तो मारपीट कर जातिसूचक गालियां दीं। उसके घर पर पथराव किया जिससे वह लोग बाल-बाल बच गए।
किशोरी के पिता ने आरोपितों पर लव जेहाद का भी आरोप लगाते हुए युवक ने कहा कि वह लोग ऐसे ही हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं और उनका मतांतरण करवाकर मुस्लिम बना देते हैं। थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है। जांच पड़ताल की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।