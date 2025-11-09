फर्रुखाबाद की टायर पायरोलाइसिस फैक्ट्री में भीषण आग, तीन मजदूर झुलसे
फर्रुखाबाद के खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक टायर पायरोलाइसिस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी है। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा-तफरी का माहौल हो गया था।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त लगी कि तीन मजदूर उसमें झुलस गए। आग की वजह से फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई।
मोहम्मदाबाद के खिमसेपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक टायर पायरोलाइसिस यूनिट में भीषण आग लग गई है। घटना में गंभीर रूप से झुलसे मजदूर लालू, अखिलेश, महावीर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं। हालत गंभीर देखते हुए इन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किए जाने की तैयारी है फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।
