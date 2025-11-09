फर्रुखाबाद की टायर पायरोलाइसिस फैक्ट्री में भीषण आग, तीन मजदूर झुलसे

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त लगी कि तीन मजदूर उसमें झुलस गए। आग की वजह से फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई।

मोहम्मदाबाद के खिमसेपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक टायर पायरोलाइसिस यूनिट में भीषण आग लग गई है। घटना में गंभीर रूप से झुलसे मजदूर लालू, अखिलेश, महावीर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं। हालत गंभीर देखते हुए इन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किए जाने की तैयारी है फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।