    Train News: कोहरे की वजह से छह घंटा 46 मिनट देरी से फर्रुखाबाद पहुंची कालिंदी, गलत एनाउसमेंट से स्टेशन पर अफरातफरी

    By Brajesh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    कोहरे के कारण कालिंदी एक्सप्रेस छह घंटा 46 मिनट की देरी से फर्रुखाबाद पहुंची। स्टेशन पर गलत एनाउसमेंट के कारण अफरातफरी मच गई। यात्रियों को भारी असुविध ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। ट्रेनों के संचालन पर कोहरे का असर पड़ने लगा है। मंगलवार को भिवानी - प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस छह घंटा 46 मिनट विलंब से दोपहर को यहां आई। इस कारण यात्री परेशान रहे। कासगंज - शिकोहाबाद पैसेंजर का अचानक प्लेटफार्म बदले जाने की गलत सूचना प्रसारित होने से महिला व बुजुर्ग यात्रियों को खासी परेशानी हुई।

    घने कोहरे का असर अब ट्रेन के संचालन पर भी पड़ने लगा है। सोमवार देर रात से कोहरा गहरा गया था। जिससे भिवानी - प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस मंगलवार को लेट हो गई। यह ट्रेन सुबह 5.35 बजे फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर आती है। यह ट्रेन छह घंटा 46 मिनट विलंब से दोपहर 12:21 बजे यहां आई। कामाख्या एक्सप्रेस करीब 35 मिनट से सुबह 8:35 बजे यहां आई। कानपुर - अनवरगंज - फर्रुखाबाद एक्सप्रेस 15 मिनट, लखनऊ - कासगंज पैसेंजर 30 मिनट विलंब से आई।

     

    अन्य ट्रेन भी देरी से चली। कालिंदी के अधिक विलंब से आने के कारण यात्रियों को खासी परेशानी हुई। प्रयागराज के लिए एकमात्र ट्रेन होने के कारण यात्री बार-बार स्टेशन कार्यालय से जानकारी लेते रहे। कासगंज -शिकोहाबाद पैसेंजर के सुबह 7.50 बजे प्लेटफार्म नंबर चार पर आने की सूचना दी जा रही थी। रेलवे के एप पर भी उसी प्लेटफार्म पर दर्शाई जा रही थी।

     

    तभी ट्रेन के तीन नंबर प्लेटफार्म पर आने की सूचना प्रसारित की जाने लगी। जिससे यात्री भागकर तीन नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचे। तीन मिनट बाद फिर शिकोहाबाद पैसेंजर चार नंबर प्लेटफार्म पर आने की सूचना दी जाने लगी। इसी बीच ट्रेन चार नंबर पर आ गई। जिससे यात्री फिर भागकर चार नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचे। इससे सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों व महिला यात्रियों को हुई।

     

    स्टेशन कार्यालय में मौजूद सहायक स्टेशन मास्टर निधी शाक्य ने बताया कि रेलवे ने पूछताछ कार्यालय में निजी संस्था से कर्मचारी लिए है। वहीं से ट्रेन आने - जाने की जानकारी माइक पर दी जाती है। वहीं से गलत सूचना दे दी गई। पता चलने पर उन्होंने बात कर संशोधन कराया। पूछताछ कार्यालय में ड्यूटी कर रहे शहर के मुहल्ला टाउनहाल निवासी फर्रीन ने बताया कि मेघा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उन्हें 12 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर लगाया है।

     

    फर्रुखाबाद स्टेशन के पूछताछ में उनके अलावा अमर कुमार व शाहरुख की भी ड्यूटी है। वह शिकोहाबाद पैसेंजर के चार नंबर प्लेटफार्म पर आने की सूचना बोल रहे थे। उन्होंने कंप्यूटर खोला तो वह प्लेटफार्म नंबर तीन बताने लगा। इसी भ्रम में उन्होंने एनाउंसमेंट कर दिया।