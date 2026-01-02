Language
    फर्रुखाबाद में मूंगफली बेचने वाले ने रोडवेज बस में पार्सल रख की 'मुखबिरी', असलहे बरामद

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:11 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में दिल्ली जा रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस से एक पार्सल में रखे हथियार बरामद किए गए। मूंगफली बेचने वाले एक व्यक्ति ने बस में पार्सल रखवाने क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। दिल्ली जा रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस में मूंगफली दुकानदार ने एक पार्सल रखवाने के बाद पुलिस को बता दिया। पुलिस ने पार्सल उतारकर खोला तो उसमें एक रिवाल्वर और तीन तमंचे रखे मिले।

    पुलिस ने रोडवेज बस के दो चालकों व परिचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बस को राजेपुर थाने में खड़ा कराया है। असलहों की तस्करी के पीछे कौन है, नेटवर्क कहां तक है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है।

    स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) दोनों चालकों व परिचालक से पूछताछ करने के साथ पार्सल देने वाले मूंगफली दुकानदार की तलाश तेज कर दी है।

    हरदोई डिपो की रोडवेज बस को गुरुवार शाम को दिल्ली के लिए निकली। शाहजहांपुर सीमा में स्थित हुल्लापुर में मूंगफली बेच रहे फेरी वाले ने हरदोई के थाना पाली के गांव साजनपुर निवासी बस परिचालक संदीप मिश्रा को फर्रुखाबाद तक पहुंचाने के लिए एक पार्सल दिया।

    इसके बाद उसने फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना में इसकी सूचना दे दी। इसके बाद राजेपुर थानाध्यक्ष स्वदेश कुमार विश्वकर्मा ने इटावा-बरेली हाईवे पर डबरी मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी। रोडवेज बस आने पर तलाशी ली गई तो पार्सल रखा मिला।

    पुलिस ने बस कब्जे में लेकर पाली के निजामपुर निवासी चालक पवनेश कुमार, कस्बा पाली के चालक अजयकांत व परिचालक संदीप को हिरासत में ले लिया। परिचालक संदीप ने जब हुल्लापुर में पार्सल रखने की जानकारी दी तो एसओजी उन्हें लेकर वहां तक गई पर फेरी वाला नहीं मिला।

    पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसी कैमरे भी खंगाले पर कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने अभी घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। शुक्रवार दोपहर में हरदोई के रोडवेज के एआरएम भुवनेश्वर कुमार व फर्रुखाबाद के एआरएम राजेश कुमार थाने पहुंचे।

    उन्होंने पुलिस से घटना की जानकारी लेकर परिचालक संदीप, चालक पवनेश व अजयकांत से पूछताछ की। क्षेत्राधिकारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पार्सल में एक रिवाल्वर व तीन तमंचे मिले हैं। चालक-परिचालक को फंसाने की साजिश के साथ ही पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।