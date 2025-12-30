14 जनवरी तक परिषदीय विद्यालय रहेंगे बंद, मगर शिक्षकों की लगी ड्यूटी; करना होगा ये काम

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। 15 दिन का शीतकालीन अवकाश होने से 14 जनवरी तक परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। अब विद्यालय 15 जनवरी को खुलेंगे और पढ़ाई होगी। इन छुट्टियों में शिक्षकों को कंपोजिट ग्रांट से विद्यालय की रंगाई-पुताई करानी होगी। जिसकी रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को देना अनिवार्य है। परिषदीय विद्यालयों में रंगाई-पुताई कराने के साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट स्कूलों को दी जाती है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित कंपोजिट ग्रांट की 50 प्रतिशत धनराशि स्कूलों में भेजी गई है।

यह अक्टूबर में भेजी गई थी। उसका उपभोग जल्द दिए जाने के दबाव में कई स्कूलों के प्रधानाचार्य ने कंपोजिट ग्रांट खर्च कर दी। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक परिषदीय विद्यालयों का शीतकालीन अवकाश है। इन छुट्टियों में प्रधानाध्यापकों को कंपोजिट ग्रांट से विद्यालय की रंगाई-पुताई कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट खर्च हो गई, उनके प्रधानाध्यापकों के सामने रंगाई-पुताई कराने की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि कई स्कूलों के प्रधानाध्यापक ने अभी कंपोजिट ग्रांट खर्च नहीं की है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद के प्रधानाध्यापक मनोज गंगवार ने बताया कि बीएलओ ड्यूटी के कारण कंपोजिट ग्रांट खर्च नहीं कर सके, अब उससे स्कूल भवन की रंगाई-पुताई करा देंगे। पीएमश्री स्कूल प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद के प्रधानाध्यापक अनुज कुमार ने बताया कि इसी माह 75 हजार रुपये आए हैं।