फर्रुखाबाद में स्कूल वैन में लगी आग, बच्चों में मची चीख पुकार, शोर सुनकर दौड़े ग्रामीण

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में एक बड़ा हादसा होते बच गया। शुक्र है भगवान कि खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों को आग की लपटों के बीच से निकाल लिया। खेत से मिट्टी डालकर किसी तरह से आग को बुझाई।

बच्चों को स्कूल ले जा रही गैस किट लगी वैन के इंजन में गांव केसरी नगला पास आग लग गई । चालक ने वैन को रोक दिया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर खेतों में काम करें ग्रामीण दौड़कर आए और बच्चों को वैन से बाहर निकाल कर जान बचाई। देखते ही देखत पूरी वैन जलने लगी। ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया ।

मंगलवार को कमालगंज के खुदागंज श्रंगीरामपुर मार्ग पर स्थित गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान की वैन से आस पास गांव के 14-15 बच्चे स्कूल जा रहे थे। वैन में गैस किट लगी थी । गांव केसरी नगला के निकट इंजन से आग की लपटे निकलती देख चालक ने वैन को रोक दिया। उसमें बैठे बच्चे शोर मचाने लगे। जिनकी आवाज सुन आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर मौके पर आए उन्होंने बच्चों को वैन से बाहर निकाला और वहां से दूर ले गए।