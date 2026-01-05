Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में नए साल पर शराब की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, राजस्व की कमाई से अधिकारी भी हैरान

    By Tafheen Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में शराब की बिक्री ने इस वित्तीय वर्ष में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दिसंबर 2025 तक आबकारी विभाग का राजस्व और बिक्री दोनों में 18% की वृद्धि दर्ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद में शराब की बिक्री ने इस साल आबकारी विभाग के लिए नए रिकार्ड बना दिए। दिसंबर तक वित्तीय वर्ष की बिक्री और राजस्व दोनों मदों पर 18 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

    आंकड़े बताते हैं कि न सिर्फ देशी और विदेशी मदिरा की खपत बढ़ी, बल्कि अवैध शराब की जब्ती भी पहले से अधिक रही। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ा और जनपद आबकारी राजस्व के मामले में मंडल में दूसरे स्थान तक पहुंच गया।

    हालांकि, बढ़ते राजस्व के साथ नए साल में आबकारी विभाग के लिए अवैध कारोबार पर नियंत्रण और सामाजिक असर पर संतुलन बनाने की भी चुनौती रहेगी।

    आबकारी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में जनपद ने 31.45 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 35.58 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। यानी एक ही माह में 4.13 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूली के साथ 13.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    वार्षिक क्रमिक स्थिति में भी जनपद का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। पिछले वर्ष दिसंबर तक जहां कुल आबकारी राजस्व 275.37 करोड़ रुपये था, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 324.33 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तरह 48.96 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि के साथ 17.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    इसी आधार पर फर्रुखाबाद मंडल में दूसरे और जोन के 21 जिलों में दसवें स्थान पर पहुंच गया। खपत के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। दिसंबर 2025 में देशी मदिरा की खपत 7.09 लाख बल्क लीटर से बढ़कर 8.24 लाख बल्क लीटर हो गई, यानी करीब 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

    दिसंबर तक की कुल खपत में यह आंकड़ा 63.79 लाख बल्क लीटर से बढ़कर 74.05 बल्क लीटर तक पहुंच गया, जो 10.25 लाख बल्क लीटर से अधिक की बढ़ोतरी दर्शाता है। विदेशी मदिरा बिक्री में भी उछाल आया।

    दिसंबर में बिक्री 2.35 लाख बोतलों से बढ़कर 2.70 लाख बोतल हो गई, यानी करीब 35 हजार बोतलों की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष में अब तक यह बिक्री 13.92 लाख बोतलों के लक्ष्य के सापेक्ष 17.08 लाख बोतलों तक पहुंच गई, जो 22.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है।

    जिला आबकारी अधिकारी जीपी गुप्ता ने बताया कि बेहतर प्रवर्तन कार्य और अवैध शराब पर अंकुश के चलते जनपद के राजस्व में वृद्धि हुई है। इस वर्ष अभी तक अवैध शराब की जब्ती विगत वर्ष 15,834 लीटर से बढ़कर 17,673 लीटर हुई, यानी 11.61 प्रतिशत अधिक रही।

    तुलनात्मक आंकड़े (दिसंबर 2025 तक)

    .................

    श्रेणी पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)
    कुल क्रमिक राजस्व (करोड़ रुपये में) 275.37 324.33 48.96
    देशी मदिरा खपत (लीटर में) 63,79,254 74,04,912 10,25,658
    विदेशी मदिरा खपत (बोतल में) 13,91,771 17,08,440 3,16,669
    जब्त अवैध शराब (लीटर में) 15,834 17,673 1,839

     