फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर- कन्नौज का 25 हजार का इनामी गैंग्सटर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
फर्रुखाबाद में थाना कमालगंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी गैंगस्टर अर्पित शाक्य को गिरफ्तार किया। पुलिस चेकिंग के दौरान अर्पित ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। अर्पित के खिलाफ कन्नौज और फर्रुखाबाद में चोरी गैंगस्टर एक्ट और आयुध अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। थाना कमालगंज पुलिस ने 25 हजार के इनामी गैंग्सटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर पुलिस की टीमें चेकिंग अभियान चला रहीं हैं। इसी के मद्देनजर थाना कमालगंज पुलिस और एसओजी टीम रविवार देर रात एक और दो बजे के बीच में भोजपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। तभी मऊदरवाजा के मुहल्ला टिलिया बीबीगंज निवासी अर्पित शाक्य बाइक से आते दिखा।
पुलिस ने अर्पित को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अर्पित के बाएं पैर में गोली लग गई और वह मौके पर गिर गया। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया।
अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार ने बताया कि अर्पित शाक्य पुत्र रामनरेश शाक्य 25 हजार का इनामी है। उसके खिलाफ जनपद कन्नौज और फर्रुखाबाद में चोरी, गैंग्सटर, आयुध अधिनियम और किशोरी को ले जाने के मुकदमे दर्ज हैं।
वह जनपद कन्नौज थाना गुरसहायगंज के गांव बाबरपुर का मूल निवासी है। अर्पित के पास से एक तमंचा, दो खोखा, एक जिंदा कारतूस, तीन सौ रुपये और बाइक बरामद हुई है।
उन्होंने बताया कि अर्पित थाना राजेपुर से चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। राजेपुर में उसके खिलाफ गैंग्सटर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना थानाध्यक्ष कमालगंज राजीव कुमार द्वारा की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।