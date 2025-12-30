इंस्टाग्राम पर गोरक्षक दल के सदस्यों को 'सिर कलम' करने की धमकी देने का वीडियो वायरल, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
इंस्टाग्राम पर दिल्ली गोरक्षक दल के सदस्यों का सिर कलम करने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। फर्रुखाबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण फर्रुखाबाद। इंस्टाग्राम पर दिल्ली गोरक्षक दल के दो युवकों की फोटो लगाकर उनका सिर कलम करने की धमकी देने वाला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो को तत्काल संज्ञान लेकर कोतवाली पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया है। आरोपित खुद को निर्दोष बता रहा है।
‘अदनान 09 केकेडी’ यूजर नेम के इंस्टाग्राम से 29 सेकंड का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें दिल्ली गोरक्षक दल के दक्ष चौधरी व एक अन्य का फोटो लगाकर उसे लाल रंग से क्रास किया गया है। उसमें एक व्यक्ति चेतावनी भरे लहजे में उंगली दिखाकर टहलते हुए दिख रहा है।
हालांकि वह अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बैकग्राउंड से आ रही आवाज में चेतावनी दी जा रही है कि ‘प्रशासन को खुला कह रहा हूं, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, इस आदमी की बात मुझे इतनी चुभती है, अगर यह मेरे सामने आ जाए तो इसका सिर कलम कर दूं, इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी...’।
यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो तत्काल कार्रवाई कर इंस्टाग्राम के उपयोगकर्ता गांव रायपुर खास निवासी युवक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आरोपित अपने बचाव में कह रहा है कि आवाज उसकी नहीं है, किसी और ने उसमें आवाज लगा दी है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपित से पूछताछ चल रही है। इस मामले में किसी की शिकायत नहीं आई है, यदि किसी संबंधित की ओर से तहरीर दी जाती है, तो मुकदमा दर्ज का कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई करेगी।
