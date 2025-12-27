फर्रुखाबाद में कोहरे का कहर, कालिंदी एक्सप्रेस छह घंटे और साबरमती 16 मिनट देरी से पहुंची
कोहरे के कारण फर्रुखाबाद में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। भिवानी-प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस छह घंटे देरी से पहुंची, जबकि साबरमती एक्सप्रेस भी 1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कोहरा पड़ने के बाद से भिवानी - प्रयागराज के बीच चलने वाली कालिंदी एक्सप्रेस अधिकतर देरी से चल रही है। शनिवार को भी कालिंदी छह घंटा देरी से यहां आई। साबरमती एक्सप्रेस 16 मिनट देरी से पहुंची। अन्य ट्रेन भी विलंब से चलीं।
भिवानी से प्रयागराज जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस के यहां आने का समय सुबह 5:35 बजे है। यह ट्रेन दोपहर को 11:32 बजे यहां आई। 35 मिनट बाद कानपुर होते हुए प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। प्रयागराज से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस के यहां आने का समय रात 9:45 बजे है।
यह ट्रेन प्रयागराज से ही शाम को एक घंटा विलंब से 4:55 बजे चलने की जानकारी मिली है। जिससे ट्रेन रात 11 बजे के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। थाबे जंक्शन से साबरमती बीजी तक जाने वाली साप्ताहिक साबरमती एक्सप्रेस के यहां आने का समय दिन में तीन बजे है।
यह ट्रेन 3:16 बजे यहां आई। इसके अलावा अन्य ट्रेन भी 15 से आधा घंटा विलंब तक चलीं। रोडवेज बसों का संचालन भी कोहरे के कारण प्रभावित हो रहा है।
सुबह दिल्ली से आने वाली बसें करीब एक घंटा विलंब से यहां पहुंचीं। डिपो के संचालन प्रभारी गौरीशंकर ने बताया कि कोहरे में बसों के संचालन के लिए चालक - परिचालकों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।