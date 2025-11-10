Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद फर्रुखाबाद में हाई अलर्ट, कुछ ही दिन पहले धमाके से थर्राया था शहर, यहां जेल में बंद है...

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट को देखते हुए जनपद में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जनपद के सभी थाना व कोतवाली प्रभारियों ने अभियान चलाकर चेकिंग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस उन पर नजर रख रही है।

सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जनपद में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। पुलिस कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। कोतवाली व थाना प्रभारियाें को अभियान चलाकर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। रोडवेज व रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वालों की तलाशी लेने को कहा गया है।

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि क्षेत्राधिकारी, कोतवाली व थाना प्रभारी अभियान चलाकर चेकिंग कर रहे हैं। संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। इस संबंध में यूपी 112 में तैनात पुलिस कर्मियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि एक महीने पहले ही फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए धमाका हुआ था। धमाका नाले की गैस की वजह से हुआ था। वहीं, यहीं पर फतेहगढ़ जेल में कई खूंखार कैदियों के अलावा बरेली दंगे का आरोपित मौलाना तौकीर रजा भी बंद है। इस वजह से जिले में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है।

आसपास के जिलों में भी सुरक्षा अलर्ट दिल्ली धमाके बाद से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में इटावा से लेकर कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। हर तरफ जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक डीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर, एसपी, एसएसपी खुद जाकर जांच कर रहे हैं। साथ ही संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। देर रात तक जांच चल रही है।