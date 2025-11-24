फर्रुखाबाद में खाद की किल्लत से किसान परेशान, प्रभावित हो रही है गेहूं व तंबाकू की बोआई





‘10 बीघा खेत में गेहूं की बोआई करनी है, जिसके लिए डीएपी खाद की बहुत जरूरत है। प्राइवेट दुकानों पर नहीं मिल पा रही। इसलिए इफको केंद्र पर सबसे पहले सुबह साढ़े चार बजे आ गए थे। इसलिए उम्मीद है कि खाद मिल जाएगी।’

- बालिस्टर, गांव लुधईया।



‘आलू की फसल के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। बुढ़ापे के बावजूद खाद पाने के लिए उन्हें सुबह करीब पांच बजे इसलिए आना पड़ा, क्योंकि खेती के इंतखाब में उनका व उनके पुत्र झब्बूलाल दोनों का नाम है। इसलिए मशीन में अंगूठा लगाने के लिए उन्हें भी आना पड़ा।’

- शीला देवी, गांव अल्लापुर।



‘30 बीघा खेत में आलू व तंबाकू की बोआई करनी है। जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद की जरूरत है। बाजार में दुकानों पर डीएपी मिल नहीं रही, इसलिए इफको केंद्र पर सुबह साढ़े चार बजे आकर लाइन में दूसरे नंबर पर लग गए है। यदि केंद्र पर खाद उपलब्ध हुई तो आज खाद मिल जाने की आशा है।’

- शरद यादव, नगला कोठी।



‘पांच बीघा खेत में आलू और गेहूं की फसल में लगाने के लिए के लिए पांच बोरी यूरिया खाद की जरूरत है। उनकी खेती उनके व उनके पुत्र अनिरुद्ध के नाम से है। इसलिए खाद पाने के लिए मशीन में उनका अंगूठा भी लगेगा। इसलिए सुबह छह बजे यहां आ गए थे।’

- विद्या देवी, गांव भोगपुर।