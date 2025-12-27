Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फर्रुखाबाद में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों, बैंकों के शाखा प्रबंधकों और किसानों के खिलाफ FIR

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुए घोटाले में जांच के बाद कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उपनिदेशक कृषि ने एचडीएफसी एग्रो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। सितंबर 2025 में जागरण द्वारा फसल बीमा के नाम पर किए गए घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद जांच शुरू हुआ।

    जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने फसल बीमा कंपनी एसडीएफसी एग्रो के शाखा प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. भांडुय वेस्ट मुंबई के प्रतिनिधि अरुण कुमार, बैंक आफ इंडिया की शाखा मोहम्मदाबाद के प्रबंधक व संबंधित कर्मचारी, आर्यावर्त बैंक शाखा ताजपुर के शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा के प्रबंधक, प्रवीन पाल निवासी अज्ञात के अलावा बंथलशाहपुर, जहानगंज के 11 किसानों के खिलाफ जहानगंज थाने में मामला पहुंचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रवी 2024-25 में चकबंदी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बंथलशाहपुर में 13 किसानों की फसल को हुई क्षति दर्शाकर 25,71,610 रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया।

    इसमें जांच कराई गई तो ऐसे 11 किसानों को भुगतान कर दिया गया, जिनके पास उक्त गांव में जमीन ही नहीं थी।