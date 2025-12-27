फर्रुखाबाद में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों, बैंकों के शाखा प्रबंधकों और किसानों के खिलाफ FIR

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। सितंबर 2025 में जागरण द्वारा फसल बीमा के नाम पर किए गए घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद जांच शुरू हुआ।

जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने फसल बीमा कंपनी एसडीएफसी एग्रो के शाखा प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. भांडुय वेस्ट मुंबई के प्रतिनिधि अरुण कुमार, बैंक आफ इंडिया की शाखा मोहम्मदाबाद के प्रबंधक व संबंधित कर्मचारी, आर्यावर्त बैंक शाखा ताजपुर के शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा के प्रबंधक, प्रवीन पाल निवासी अज्ञात के अलावा बंथलशाहपुर, जहानगंज के 11 किसानों के खिलाफ जहानगंज थाने में मामला पहुंचा।