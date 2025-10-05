Farrukhabad Blast: दोनों पैर कट गए, शरीर के चीथड़े उड़े; दोनों युवकों की आ गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बाहर विस्फोट से दो युवकों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के बुरी तरह झुलसे होने की पुष्टि हुई है। एक युवक के पैर गायब थे दूसरे के क्षत-विक्षत। शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट से दो युवकों की मौत हो गई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों युवकों का पोस्टमार्टम शनिवार रात किया गया। करीब एक घंटे चले पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों युवक शत प्रतिशत झुलसे थे।

एक युवक के घुटने के नीचे दोनों पैर नहीं थे। दूसरे युवक के दोनों पैर क्षत विक्षत थे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव स्वजन को सुपुर्द कर दिए गए। शनिवार दोपहर को सातनपुर मंडी मार्ग पर स्थित द सन क्लासेज कोचिंग सेंटर व सेल्फी स्टडी प्वाइंट के बाहर विस्फोट हो गया था। इस घटना में फतेहगढ़ के गांव निनौआ निवासी आकाश कश्यप और सेंट्रल जेल चौराहे के निकट निवासी आकाश सक्सेना की मौत हो गई थी।

आकाश कश्यप के घुटने के नीचे दोनों पर नहीं थे। उसके शरीर पर जगह-जगह घाव थे पूरा शरीर जला था। इसी प्रकार आयुष सक्सेना के दोनों पैर क्षत विक्षत थे। उसके पेट, सिर और छाती में गंभीर चोट थी। दोनों के शरीर में बारूद नहीं पाया गया।